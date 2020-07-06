“非中友好故事一直在延续”

中国援布隆迪医疗队给受援医院医务人员进行新冠肺炎知识和穿戴防护服培训。

中国第十九批援布隆迪医疗队供图

中国援塞内加尔医疗队眼科医生在给当地患者做检查。

中国第十八批援塞内加尔医疗队供图

面对新冠肺炎疫情挑战，中国和非洲紧密团结在一起，守望相助、并肩战斗。常驻非洲的46支中国医疗队坚守岗位，积极助力当地抗击疫情，以实际行动诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，获得各界广泛赞誉，共同打造中非卫生健康共同体迈出更坚实的步伐。

“感谢中国医生让我重见光明”

“中国医生给了我第二次生命，真心感谢你们！”阿兹达·扎哈拉不久前在中国援摩洛哥医疗队塔扎分队接受了肿瘤切除手术。由于手术难度大，当地医疗条件有限，扎哈拉辗转多家医院都没有得到收治，中国医疗队及时伸出援手。扎哈拉说，中国医疗队的外科和内科医生共同为她会诊，制定出细致周密的治疗方案，手术非常顺利，目前身体在一天天好转。

自1963年向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队以来，中国已累计向非洲国家派遣医疗队993批次、医疗队员2.2万人次，诊治患者2.2亿人次。目前，近千名中国援非医疗队员在非洲45个国家的100个医疗点为当地民众提供无偿医疗服务。面对疫情，中国援非医疗队在做好防护的同时，坚持开展接诊任务，奋战在救死扶伤第一线。

位于塞内加尔首都达喀尔的比基纳国家医院，是中国援塞医疗队的对口援助医院。在该院的眼科门诊，一台裂隙灯显微镜见证了一批批中国医生为当地患者带来光明的故事。眼科医生曾敦征来塞5个多月，已经完成数百例白内障手术。95岁高龄患者阿马杜·盖耶患白内障双目失明30多年。因患者年龄大、手术风险较高，很多医院不敢收治，曾敦征决定接手这台手术。在揭开眼睛上纱布的那一刻，盖耶露出灿烂的笑容，紧紧握住曾敦征的手说：“感谢中国医生让我重见光明。”

中国援坦桑尼亚桑给巴尔医疗队负责桑给巴尔岛和奔巴岛两个地区的医疗支援任务。医疗队在纳兹莫加医院、奔巴医院建起眼科中心、微创外科中心等五大技术中心，手把手带领当地医务人员掌握新技术。奔巴岛阿卜杜拉·姆齐医院院长阿里连连称赞：“中国医生为当地患者提供了高水平医疗服务，也为当地医院培养了很多医护人才。”

“为我们应对疫情提供了重要参考”

译制诊疗方案、开展专业培训、协助当地医院和卫生部门制定抗疫措施、帮助改造重症监护病房、积极捐款捐物……非洲地区疫情发生以来，中国医疗队开展抗疫培训近400场，及时为当地数万名医护人员提供了指导。

进入比基纳国家医院，需要执行一套严格的防疫流程：洗手、间隔1米排队、测量体温、报告以往接触病史、若有发热现象则进入预检分诊门诊……其中许多措施都来自中国医疗队的建议。援塞医疗队队长许文盛介绍，医疗队与中国国内专家共同审核修订了35条建议，多次向塞院方提供不断完善的防控方案，确保方案的合理性和针对性。

纳兹莫加医院是坦桑尼亚新冠肺炎定点收治医院。几个月来，援坦桑尼亚桑给巴尔医疗队向该医院详细介绍中国抗疫经验，召开10多次相关工作会议，组织8次临床医生在线培训，并与当地卫生部门、疾控中心、世卫组织官员等组成工作小组，定期召开联席会议。桑给巴尔新冠肺炎治疗组组长侯赛因说：“中国医疗队及时分享抗疫经验，为我们应对疫情提供了重要参考。”

“抗击疫情，摩中正在加强合作。”《摩洛哥晚报》日前刊发报道称，疫情发生以来，中国医疗队在所支援的当地医院建立起应急机制，中国经验为摩洛哥应对疫情发挥了积极作用。目前，中国援摩洛哥医疗队分成9个分队，大部分处于摩洛哥中小城市和边远地区。医疗队总队长刘化驰介绍，摩方积极采纳中方的抗疫建议，越来越多当地医院设立发热门诊，加强对医护人员防护、登记病人信息努力做到可追溯等。“感谢中国医疗队提供的抗疫帮助，很多诊疗经验值得我们学习借鉴。”摩洛哥卫生部疾病控制司传染病中心主任阿卜杜勒·卡里姆如是说。

“中国始终与非洲在一起”

半个多世纪以来，一代代中国援非医疗队队员传承中非人民友好情谊，深入非洲大地，为非洲人民带去卫生健康福祉。

55岁的阿齐兹是摩洛哥塔扎当地一所学校校长，也是多批中国援摩医疗队的老朋友。12年来无论寒冬酷暑，阿齐兹每周四都会赶到援摩医疗队塔扎分队驻地，免费为中国医生教授法语和阿拉伯语。“中国医生耐心为我治愈眼疾，帮我重新树立了生活的信心。”谈起与中国医疗队结缘的经历，阿齐兹说：“我有一个心愿，想去中国看望那些曾经帮助过我的医生朋友们。”

“桑给巴尔见证了我们一家三代人的青春和成长。”医疗队眼科医生林小俊对桑给巴尔怀有特殊情感，他的家人曾在上世纪先后3次作为援外医生赴桑。在桑给巴尔半年，林小俊已经完成近500台白内障手术。桑给巴尔卫生部部长哈吉说，中国医疗队多年接力援桑工作，填补了当地医疗技术空白，并培养了大量专业医务人员。

“有中国医疗队在，当地老百姓就多了份安全感。”比基纳国家医院院长穆罕默德·阿杜拉·盖伊和多批中国援塞医疗队队员相识，“中国医生对待工作满怀热情、无私奉献，这种精神让人动容。非中友好故事一直在延续。”

中国援非医疗队长期以来辛勤付出，以实际行动诠释了中非命运共同体深刻内涵。阿尔及利亚《晚报》刊文表示，非中卫生合作历史悠久，半个多世纪以来，中国派遣医疗队、协助建设医疗卫生设施和友好医院、捐赠医疗设备和药品等，为非洲医疗卫生事业作出重大贡献，“中国始终与非洲在一起”。

（本报开罗、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 03 版）