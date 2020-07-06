重大气象灾害（暴雨）应急响应提升为三级

本报北京7月5日电 中央气象台5日18时继续发布暴雨黄色预警。当日，中国气象局提升重大气象灾害（暴雨）四级应急响应为三级。预计5日至8日，西南地区东部、江汉、江淮、江南北部等地有大到暴雨，部分地区有大暴雨，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台预计，5日20时至6日20时，上海、江苏南部、浙江北部、安徽中南部、江西北部、湖北东部和南部、湖南北部、重庆东南部、贵州北部、云南西北部以及山东半岛东部、黑龙江西北部等地部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。

中央气象台5日18时继续发布强对流天气蓝色预警，预计5日20时至6日20时，内蒙古东部、黑龙江中西部、吉林西部等地局地将有8—10级雷暴大风或冰雹天气。

5日，安徽省气象局将重大气象灾害（暴雨）三级响应提升至二级。

重庆市水利局5日21时整启动洪水防御三级应急响应，要求有关区县水行政主管部门高度重视洪水防御工作，密切关注水雨情发展变化。

记者从湖北省应急管理厅获悉：5日，武汉中心气象台拉响暴雨红色预警信号，湖北省气象局将重大气象灾害（暴雨）应急响应由四级提升为三级。湖北省防指于5日将防汛四级应急响应提升为三级。据了解，6月8日入梅以来，湖北省遭遇连续六轮强降雨袭击，武汉、黄冈等11个市州面雨量超过400毫米，宜昌、襄阳等多地受灾较重，全省1094座水库超汛限。

连日来，湘西湘北多地先后出现强降雨过程，洞庭湖水位持续上涨。且根据最新气象资料分析，5日至10日，湘西北、湘北地区还将有持续性暴雨。为此，湖南已于4日20时和5日9时，分别将湖南省水旱灾害防御应急响应和湘西北地区气象灾害（暴雨）应急响应由四级提升至三级。截至5日17时，洞庭湖区16个水文站、29个堤垸、858公里堤防超警戒水位。

记者从应急管理部获悉：5日，国家防总办公室、应急管理部进一步调度部署长江中下游重点地区防汛救灾工作，视频连线安徽、江西、湖南、湖北等地防汛抗旱指挥部。国家防总办公室要求，各地防指要进一步落实防汛救灾各项工作措施，加强同水利、气象、自然资源等部门的联合会商研判，密切掌握汛情发展趋势。

（综合本报记者赵贝佳、丁怡婷、范昊天、申智林、刘新吾、徐靖报道）

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 14 版）