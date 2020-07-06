垃圾不乱扔 自觉搞卫生

陕西省紫阳县城关镇仁和社区毗邻汉江，共安置全县15个镇易地扶贫搬迁群众1940户8312人，是陕南第一大移民搬迁安置社区。仁和社区党委书记储成凡说，“大家以前住在山沟沟，现在进城住上楼房，不适应的事儿多着呢。”

起初，居民们有一些老习惯，影响了社区的环境，“以前在山上住，习惯了把垃圾倒在家门口。”有的为了省电，烧柴烧煤，黑烟不停冒；有的用泡沫塑料箱种菜，楼下楼道，“遍地开花”……于是，社区干部与物业公司一面立即整治环境，禁止卖煤商进社区、清理乱搭乱建；一面入户宣讲，让居民自觉维护环境卫生。

仁和社区物业公司经理张柏军说，“我们坚持每天垃圾不过夜，进行垃圾分类处理。洒水车每天定时洒水，花圃树木归置整齐，每月进行集中环境整治。”

5号楼的刘老汉乱丢橘子皮，给储成凡碰见，他为老汉燃上一支烟，耐心劝，“咱社区住8000来人，你扔一手、我倒一下，咱小区还咋看？”“书记，你说的这话在理！我以后再不乱扔垃圾了！”

储成凡和社区干部除了一遍遍入户宣传爱护环境，每月还召开楼栋会议。“每个月的楼栋会议由社区干部和居民们选举的楼栋长主持，所有楼栋居民参加。经过多次讨论，卫生陋习少多了。有的居民也会自发劝阻破坏公共卫生的行为。” 储成凡说。

“我们社区北侧道路附近有一堆杂物，请关注！”遇到问题，储成凡一条信息直接发到新桃村村支书的手机上。今年以来，仁和社区与邻近的新桃村建立了环境卫生相互监督机制。储成凡说，“紫阳县开展环境综合整治，我们社区位于城市和乡村的接合部，社区与新桃村相互监督、共同进步，沟通迅速高效，不光扫净社区小家，还得顾好城市大家。”

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 08 版）