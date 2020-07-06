请从我做起，向周边释放善意，让城市更加充满人情味吧！

最近，有位外卖小哥在快餐店等餐时和父亲视频聊天。经提醒，他才想起当天是自己生日，很晚都没顾上吃饭的他点了一个汉堡，又向店员要了一根薯条，就当给自己过生日了。没想到，这一幕都被点餐员看在眼里，他把情况告诉了店长和其他店员，大家商量后，决定给小哥过一个简单生日。

把汉堡当作生日蛋糕，薯条挤点番茄酱插上当作蜡烛，在店员的歌声和祝福里，忙碌了一天的外卖小哥，过了一个特别的生日。视频中，小哥的表情很惊喜，也充满感激。这条视频上了热搜，有数百万网友观看，很多人大呼感动，还有人说看哭了。

这事的动人处在哪儿呢？

动人处在给人惊喜。超出意料的获得，人们往往印象深刻。一顿本来挺凑合的生日晚饭，变成了温馨浪漫的烛光晚餐。其实，关爱他人，并不困难，只要有心。邻居提着重物腾不出手来，你顺手按下电梯；自行车快要倒地，咱赶紧去扶一把；老人不会用机器挂号，懂操作的上前帮着讲解……点滴之举，传播的善意却大，还是古训说得好：勿以善小而不为。

动人处在真诚关怀。在外打拼不易，尤其是像外卖小哥这样奔波劳碌的一线工作者。前阵子，多地办起了“无人值守爱心站”公益活动，周边商户和市民自发在小站提供爱心食品、护手霜、舒适的鞋子等物资，供外卖小哥、交警、环卫工等免费取用。这些“城市守护者”坚守岗位，为城市的运转贡献力量，而更多的人看见了他们，珍视并回馈他们的付出。每位普通劳动者都能得到善待，这样的社会让人心暖。

动人处在对陌生人的善意。不同于熟人聚集的乡村，城市里陌生人扎堆，所以更容易有孤独感。可是，如果陌生人能像亲人一样对待自己呢？钢筋水泥是冷的，人对人的好意是热的，有了对陌生人的微笑和善意，城市才会更有人气儿，传统社会的“里仁为美”才会在现代社会中得以传承。

请从我做起，向周边释放善意，让城市更加充满人情味吧！

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 08 版）