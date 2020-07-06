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夜间施工噪音大 居民投诉不管用

2020年07月06日08:23 来源：人民网－人民日报

从“五一”假期开始，在我们所在的海天国际小区门前，天津自来水公司第四营销公司便一直夜间施工，工地上人声鼎沸，大型挖掘机、重型卡车进进出出，吵得家里大人孩子都睡不着。本想不会持续太久，我们就忍忍。没想到一忍就是一个月，晚上睡不好，白天犯迷糊，非常影响工作。6月以来，这家公司夜间施工变本加厉，挖掘机夜夜轰鸣，总在装卸钢管一类的建筑材料。

无奈之下，我们小区有业主分别在6月8日、9日、11日三次拨打天津市便民服务热线88908890反映夜间施工扰民的事，接线员记录下来以后，告诉其会转给有关部门处理。6月8日、11日凌晨有业主实在不堪其扰，打110报警。南开分局体育中心派出所民警出警，当场制止了挖掘机施工。但民警说，夜间施工扰民不归公安局管，打110治标不治本，还得跟环保部门反映。于是有业主给南开区生态环境局值班室打电话投诉，但夜间施工仍在继续。

6月17日，天津市便民服务热线发来短信，声称业主反映的噪音扰民问题已由承办单位办结。然而，当晚这家公司依旧在施工。后来南开区环境局工作人员回复表示，施工单位已经认罚，对于继续施工的行为环境局也无能为力，劝我们找公安局。我们又打110，体育中心派出所不再出警，让我们找有关部门协商解决。

夜间施工是为了赶工程进度，但确实严重影响居民生活。居民晚上睡不好，不但损害身心健康，还会影响工作。希望有关部门真正担当作为，而不是做表面文章，平衡好各方面利益诉求，给群众一个交代。

天津南开区  海天国际小区部分业主  

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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