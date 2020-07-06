人民时评：完善废旧家电回收处理体系

随着经济社会发展和居民生活水平提高，电视机、冰箱、空调、电脑等家用电器更新换代速度越来越快。特别是近年来，“双11”“618”等购物节火热，各大电商平台针对家电产品打折促销力度较大，吸引消费者“买买买”。这一方面折射出中国消费市场的巨大潜力，同时也提出一个现实课题：替换下来的废旧家电该怎样处理，如何为它们找个“好归宿”？

有数据显示，我国家电保有量已超过21亿台，目前正处于家电报废高峰期，近年来每年淘汰废旧家电量达1亿到1.2亿台，并以年均20%的幅度增长。废旧家电兼具资源性和污染性双重属性。有的包含有色金属、橡胶，有的含有金、银等贵金属，有的存在铅、汞等有毒有害物质。如果处理得当，它们就是可利用的资源；处理不当，将会威胁自然生态环境，危害人体健康。

从整体上看，我国陆续出台一些政策来规范废旧家电回收拆解，推动相关工作取得长足进步。但有关回收处理体系仍不够健全，机制也不够完善。例如，正规回收企业受制于环境成本、运营成本等，难以大规模设立收购网点，没办法给出更高的回收价格，也不被社会所熟知，因而多数废旧家电被小商贩回收。结果，“退休”家电中质量稍好的，经过修理后流入二手市场；质量差的，有价值的零部件会被拆下来，剩余的部分才会进入拆解厂。

从生产者责任延伸制度出发，我国于2012年设立废弃电器电子产品处理基金，向电器电子产品生产者收缴资金，补贴废弃电器电子产品回收处理企业。在基金激励下，全国建成109家废弃电器电子产品处理企业，有力推动了节能与综合利用事业的发展。不过由于废旧家电积存量很大，实际报废量远大于预估报废量，基金存在缺口，基金付款还无法有效满足实际需求。据生态环境部统计，2019年，包括废旧家电在内，8276万台废弃电器电子产品进入正规企业规范处理，这意味着还有大量废旧家电未能得到规范处理。为废旧家电找个“好归宿”，关键在贯通废旧家电回收处理产业链，健全回收网络、优化回收渠道、增强处理能力。

让废旧家电变废为宝，离不开规范处理。从政策层面看，需尽快完善基金征收补贴政策，研究扩大基金征收补贴范围，提高基金使用管理水平，逐步实现基金收支平衡。从执行层面看，需加强监管，严厉打击企业违规处理、造假骗补、环保不达标等行为，维护市场秩序。对企业而言，需加大研发投入，加强信息化、智能化建设，提高处理产物附加值。公众应当从自我做起，践行环保理念，争做废旧家电回收的支持者和参与者。

也应看到，稳定的货源，是回收处理企业的源头活水。废旧家电回收从单个到集中，是典型的逆向物流，需要合理规划设置回收运输中转站，采用全品类回收等方式降低成本。不妨积极利用互联网信息技术，线上线下相融合，探索开展“互联网+回收”，推动传统回收方式与时俱进、提质增效。同时，大型企业可以吸纳、整合小商贩，建立长期稳定的合作关系。

不久前，国家发展改革委等部门印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》。以此为契机，凝心聚力、多措并举，进一步完善废旧家电回收处理体系，我们就能为美好生活添彩，为环境保护助力。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 05 版）