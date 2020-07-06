“三支一扶”，在基层播撒青春梦想

“三支一扶”计划是输送人才、培养人才的平台，也是年轻人放飞梦想的舞台。一批又一批高校毕业生发挥所学所长，让青春和才华绽放在农村基层的土地上

随着“三支一扶”工作的持续开展，将会有更多胸怀梦想、勇于担当的年轻人奔赴脱贫攻坚战的主战场、扎根服务群众的第一线，在实践中经风雨、见世面、长才干，为全面建成小康社会贡献青春力量

投身贫困山区的卫生院，把医疗服务带到每一位困难群众身边；发挥专业所长，为养殖户送去急需的防疫知识和养殖技术；扑下身子、扎根泥土，从普通办事员历练为当地发展的带头人……广袤大地上，“三支一扶”人员以及通过“三支一扶”计划成长起来的年轻人，在不同领域和岗位上担当作为、无私奉献，诠释了青春的价值，谱写出一曲曲奋斗赞歌。

自启动至今，“三支一扶”计划已历经15个年头。这项政策专门组织高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，取得丰硕成果。相关服务领域，从最初的教育、农业、医疗卫生、扶贫开发，逐步拓展到农技推广、水利、农村文化、就业和社会保障、贫困村整村推进、基层供销社等。通过“三支一扶”计划，一大批有知识、懂技术、能创新的高素质人才走向基层、走入乡村，为偏远落后地区注入了发展活力。如今，这支人才队伍已达近40万人规模，成为促进基层发展、助力乡村振兴的重要力量。

“三支一扶”计划是输送人才、培养人才的平台，也是年轻人放飞梦想的舞台。长期以来，高校毕业生比较缺乏“基层课”“实践课”，而“三支一扶”提供了有效的学习锻炼机会。一位投身“三支一扶”计划的基层干部感慨：“非常感谢‘三支一扶’平台，它锻炼了我的耐心和毅力，让我很早就明确了自己的人生方向。”在“三支一扶”的催化作用下，一批又一批高校毕业生发挥所学所长，让青春和才华绽放在农村基层的土地上。近年来，报名参加“三支一扶”计划的人数逐年增多。通过“三支一扶”，越来越多年轻人认识到，基层同样大有可为。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，改革发展稳定的任务本来就很重，现在又叠加疫情影响，做好各项工作的难度更大。在这样的背景下，“三支一扶”岗位不仅是基层工作的一线，也是脱贫攻坚的前线，具有很强的示范和带动作用。据人社部、财政部消息，今年将招募3.2万名高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作，比去年增加5000名。其中，对“三区三州”等深度贫困地区实行招募计划单列，并将52个未脱贫县招募需求全部纳入中央财政支持范围，增加湖北等受疫情影响较大省份招募名额，扩大扶贫和支医服务岗位开发力度。随着“三支一扶”工作的持续开展，将会有更多胸怀梦想、勇于担当的年轻人奔赴脱贫攻坚战的主战场、扎根服务群众的第一线，在实践中经风雨、见世面、长才干，为全面建成小康社会贡献青春力量。

也应看到，继续完善政策措施、健全体制机制，与时俱进推动“三支一扶”工作创新发展，也是一项重要课题。比如，相关人员服务期满后，怎样更好畅通流转渠道，为他们打开更广阔的职业空间？对于扎根深度贫困地区、边远山区的年轻人，如何切实保障他们的基本生活？如何因地制宜，落实好公务员定向招录、考研加分等支持政策？采取务实举措，进一步解决好“三支一扶”人员在工作生活中面临的实际问题，努力提升获得感、免除后顾之忧，就能让他们全身心投入到服务基层、奉献基层的各项工作中去。

“到基层去，到西部去，到祖国最需要的地方去”。这样的精神气质，这样的责任担当，激励着无数年轻人投身基层，用智慧和汗水去浇灌一片片充满希望的土地。时间为证，这一粒粒播撒到乡间的青春种子，必将生根发芽、茁壮成长，写下一个个动人的奋斗故事。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 05 版）