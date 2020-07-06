疫情反弹叠加特大洪灾 日本遭遇双重打击

大雨引发河水泛滥，堤坝决堤，多处房屋被淹，自然灾害再一次降临在了日本头上。受强降雨天气影响，当地时间4日凌晨起，日本九州地区的熊本县和鹿儿岛县发生山体滑坡和泥石流等次生灾害。据新华社报道，截至5日中午，已有十多人被确认死亡，且预计死亡人数将继续攀升。

灾害史无前例。报道称，日本气象厅4日凌晨对熊本和鹿儿岛两县发布数十年一遇降雨警报，敦促超过20万人避难。其中熊本县天草市和球磨村一小时最大雨量分别达到98毫米和83.5毫米，均为有气象记录以来最高。预计至6日上午，九州南部地区24小时降雨量将为200毫米；至7日上午，48小时降雨量将达到300-400毫米。

强降雨引发的次生灾害让人担忧。据了解，球磨川河一处堤坝决堤，沿岸多处地区洪水泛滥。在一处避难点，人们在空地上用物体摆出巨大的SOS字样求救。消防队员、警察和自卫队员投入救灾。据日本国土交通省统计，截至4日中午，熊本县和鹿儿岛县共发生16起山体滑坡、泥石流等次生灾害，其中15起发生在熊本县，受灾地区通信不畅，发生大规模停电。

而据日本广播协会（NHK）5日的报道称，截至当天中午，16人因灾死亡，17人心肺功能停止但尚未被确认死亡，另有13人下落不明。心肺功能停止的17人中，14人来自球磨村养老院“千寿园”。据悉，这座设施遭洪水围困，大约50名受困人员5日已经获救。为避免造成新的人员伤亡，熊本县和鹿儿岛县当地政府要求总计92200户居民离家避难。此前一天，日本首相安倍晋三刚刚紧急召开政府会议，表示将立即向当地派出1万名自卫队员展开救援活动。

自然灾害是日本始终挥之不去的阴霾。去年，日本就曾遭遇“海贝思”号台风的侵袭，许多河流决堤，洪水泛滥，部分新干线列车也遭遇水淹。去年11月，东日本铁路公司社长深泽祐二还表示，严重浸水的10列新干线列车将全部报废，损失可能高达148亿日元。

而在2018年末，日本平成年带的最后一个年度汉字还选择了“灾”。那一年，日本遭遇了地震、酷暑、水患……此前日本国土技术研究中心发布的报告显示，日本是世界上灾害高发国家之一，国土面积仅占全球的0.28%，但是6级以上地震的发生次数占全球的20.5%，灾害损失的总金额占全球的11.9%。

洪水本是天灾，但兴许有些灾难是本可以避免的。中国现代国际关系研究院研究员刘军红表示，自然灾害频发的背后，还有基础设施没有跟上的问题，比如该翻建的地方没有进行相应的重整，财政投入不够，所以日本面临的低物价低通胀问题，其根本原因也在于这一点。但要指出的是，基础设施问题其实是发达国家的通病，故意忽视基础设施老化的问题，舍不得动用财政，表面上看是因为政府债务太多，但实际上是政策倾向、政策思潮的问题，即宁愿让企业、高收入人群获利，也不愿意让广大百姓享受社会福利，所以才造成了各种社会上的问题。

天灾已经无可避免，但更重要的是，眼下的日本还没从疫情反弹的麻烦中脱身，如今的洪水无异于对日本的二次冲击。据NHK，当地时间5日0时至下午3时，日本单天新增感染者114例，至此，日本累计新冠肺炎确诊病例达到19728例。值得注意的是，当天仅东京都内确认新增感染新冠肺炎的病例就达111例，且东京都连续4天单日新增确诊感染人数超过100例。

灾害性质不同，主要爆发的地理位置也不同，但并不代表它们互相之间没有影响。刘军红提到，日本这次的洪灾范围不是特别大，主要聚集在熊本、九州这一带，房屋、田地等肯定有相应的损失，但应该不会构成特别大面积的灾害。而在疫情的大背景下，比如经济活动本身受到打击，社会生活很不便，这时候遇到洪水可能就会再次遭受重击，包括救援等都不会像没疫情时候那样顺畅。

但对日本经济来说，无论哪一项其实都是不能承受之痛。自然灾害带来的经济损失无可避免，新冠肺炎疫情大流行带来的损失更是铺天盖地，尽管日本的累计确诊病例尚不足2万。刘军红认为，日本经济的一个最大的特点就是从数值上看，贸易依存度并不高，但贸易对日本经济的关联度影响非常大，关联面也非常广，而疫情又影响日本的外需，即使出口受到一个单位的影响，在各种关联之下日本的经济受到的冲击都会被放大。

上个月，日本内阁府发布的报告显示，今年4月，作为民间设备投资的先行指标，日本不含船舶和电力的核心机械订单额经季节调整后环比大降12%，大幅超过各界预期，此前民间机构的平均预测值为下降8.6%。内阁府在报告中也将其对机械订单基本情况的定调为“目前呈疲软状态”。（记者 杨月涵）