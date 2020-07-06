拎稳菜篮子全靠“铁脚板”

“您好，我是经开区商务金融局的工作人员，我想了解一下咱们商超最近商品供应和价格浮动情况。”“咱们商超的商品供应和防疫物资还有没有其他的困难？”7月3日上午，记者在商务金融局办公室中听到了这样的问话，工作人员语速很快却不失条理，与此同时不停地在笔记本上记录着。

“这就是我们最近的工作常态，不是在联系商超企业，就是在赶往商超企业的路上。”经开区商务金融局局长闫明告诉记者。在连续50多天无本土新增新冠肺炎确诊病例后，北京出现新的本地确诊病例，经开区商务金融局第一时间行动起来，围绕全区重点场所进行全面消杀和疫情防控的同时，用好“一线工作法”，积极做好市场保供稳价工作，坚决守住经开区人民的“菜篮子”。

所谓“一线工作法”，是北京经开区提出的，倡导各职能部门把办公地点落在一线，协调会场放在一线，坚持问题在一线发现、矛盾在一线解决、工作在一线推动、形象在一线树立，进一步提升服务水平，构建亲清新型政商关系，做到有求必应，无事不扰。

“请出示一下消杀记录表。”“应急响应级别由三级调至二级，你们采取了哪些防控措施？”疫情发生后，商务金融局主要领导带队，部门全员上阵，多次直插一线，围绕蔬菜、水果、生鲜、冷冻畜禽肉类、水产品等重点品种，以及食品集中交易市场、冷冻库房、超市、便利店、食杂店等各类重点监管对象进行检查，全面排查食品安全风险隐患。

“下一步，商务金融局还将按照市委市政府和经开区保供稳价的总体要求和目标，完善政府储备调拨机制，启动应急储备物资备勤，协调企业增加库存等方式，确保物资储备充足。继续加强监测力度，加大货源组织，多方协调，多措并举，全力保障经开区的生活必需品供应。”闫明说。

“如今，‘一线工作法’已经成为经开区疫情防控一线的常态，从提出需求到解决问题，我们全流程实现了‘管家服务’。”经开区有关负责人表示，“下一步，我们将在已经形成的‘一线工作法’机制保障下，全面压实‘四方责任’，做好‘六稳’工作，落实‘六保’任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力实现疫情防控与经济发展的双胜利。”（融媒体中心记者 张天宇）