北京高考生考试间隔不离开校园 无需二次测温

日前，本市高考生可打印2020年北京市统一高考、学考等级考准考证。北京教育考试院同时发布《2020年北京市高考疫情防控考生须知》（以下简称“须知”）和《考场规则》。根据2020年北京市高考疫情防控考生须知要求，境外、京外返京考生未满“境外、京外返京人员管控措施”规定的隔离观察期限者，需提供考前7天内“新冠病毒”核酸检测阴性证明，方可正常参加考试。

所有考生均应进行健康状况监测

根据须知要求，所有考生均应按照学校（或报名单位）要求进行健康状况监测，并如实报告监测情况。考前经区考试中心、卫生健康部门健康状态筛查，无异常的考生可正常参加考试。境外、京外返京考生未满“境外、京外返京人员管控措施”规定的隔离观察期限者，需提供考前7天内“新冠病毒”核酸检测阴性证明，方可正常参加考试。其他情况考生，须经各区教委和考试中心会同卫生健康部门、疾控机构和医疗机构（临床医生）进行研判评估后，确定是否安排其参加考试。

考生应适当提前有序进入考点，考点内保持1米以上的间隔距离，并接受体温检测，体温正常者方可直接进入考点。考生在考点内应全程佩戴口罩（不建议佩戴N95口罩），但在接受身份验证时应临时摘下口罩。考生在考点内行进或停止间距要保持在1米以上，在考场内应按指定位置就座。

北京教育考试院还同时明确了今年的考场规则：考生须凭身份证和准考证按规定时间和地点参加考试，应主动接受监考员按规定进行的身份验证、身体健康监测和对随身物品等进行的必要检查。

语文科目考前30分钟、其他科目开考前25分钟，考生持身份证和准考证进入考场。各科目开考15分钟后，考生不得进入考点参加当场科目考试。交卷出场时间不得早于每科目考试结束前30分钟。

入场时无需出示健康宝“绿码”

昨晚，北京市教委新闻发言人李奕做客《教育面对面》栏目介绍本市高考防疫和组织工作方案。北京青年报记者了解到，今年高考生入场时无需出示北京健康宝“绿码”。

李奕还介绍，今年高考整体的考点安排兼顾到各区和各个地区均匀分布，为分考区随机编排。“我们理解考生和家长的心理，希望能就近考试，但是今年依旧会延续随机安排的方式来确定考点，保证最大的公平性和安全。”同时，考生和家长往返考场时应做好防护。

对于中高风险区考点的考生，李奕表示，目前综合考虑总体安排以及对考生就近赴考的影响因素，去这些考场考试后无需隔离。

考试间隔不离开校园无需二次测温

今年是本市首次新高考，考生后两天的两场考试如果间隔1个多小时，有的考点会为学生们准备中途的休息区，对于考间休息的考生，如考试期间不离开校园，不用二次进场检测体温。

至于新高考考题难度，李奕表示，命题和考查方向原则上没有变化，考生在老师的指导下，按照3月份测试卷的结构和试卷比例进行复习就可以。本市近年坚持的“能力考查”“新情景的应用”等方向不会变。

对于高考安排的时间表，李奕表示，高考各项准备工作正在有序进行，各考区也按照计划进行考点考场的布置，包括防疫物资的准备和考务工作人员的考前健康监控等。目前，高考、阅卷、成绩发布和填报志愿的整体时间表没有变化。如果本市疫情防控形势发生很大变化，会及时通报给家长。（武文娟）