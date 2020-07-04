北京支持灵活就业 为毕业生灵活就业提供社保补贴

人民网北京7月4日电 （池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第141场新闻发布会上，北京市人力资源和社会保障局局长徐熙介绍，北京市人力社保局与市教委、市财政局昨天联合出台了“京8条”专项政策，通过鼓励中小微企业吸纳就业、提高机关事业单位和国有企业招聘比例、开发基层岗位、推动创新创业、提升就业能力等各项措施的无缝衔接，打出了促进高校毕业生就业的“组合拳”。

徐熙说，“京8条”最大的亮点就是支持灵活就业。高校毕业生灵活就业，已经不是过去讲的“打零工”，而是一种新业态下的自主创业。高校毕业生思维活跃，创新能力强，特别能适应互联网、大数据等新技术的运用，选择灵活就业有得天独厚的优势。

但是这种形式也存在不确定性因素，所以这次政府明确提出为毕业生灵活就业提供社保补贴，为大家提供养老和医疗保障，解除后顾之忧，放心地灵活就业，大胆地创业发展，实现个人理想和价值。希望没有找到工作单位的同学，可以选择灵活就业进行创业发展。

徐熙表示，随着形势的发展，特别是平台经济、共享经济等新经济的发展，越来越多的劳动者有了创业的意愿和动力，不再依赖于固定的岗位，也没有固定的工作时间，但只要能够取得合法收入，我们就可以认为是灵活就业。

12333电话咨询热线中，关于灵活就业的咨询量也越来越多。据统计，去年北京以灵活就业方式交社保的人有约64万人，占到了北京劳动力总量的6%左右，而这还不包括兼职的人群，占比还是不小的，大家的就业观念也在不断转变，对灵活就业的认可度和参与度也越来越高。