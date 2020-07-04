北京友谊医院开通19条急诊急救绿色通道

人民网北京7月4日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第141场新闻发布会上，首都医科大学附属北京友谊医院党委书记辛有清介绍说，医院优先保障急危重症患者优先抢救治疗，开通了急诊心肌梗死、急性上消化道出血、急性缺血性脑卒中、消化道异物、主动脉夹层、急危重孕产妇等19条急诊急救绿色通道。

为做好疫情防控常态化中的医疗服务工作，保障急危重症患者的诊疗安全，北京友谊医院优化服务流程，一手抓疫情防控，一手抓诊疗服务，创新集成化模式，实现对急诊急救患者诊疗全过程安全管理，也实现了院内医患零感染。

一、严格预检分诊，保障急诊畅通。医院对急诊患者严格进行预检分诊，及时准确评估患者病情，严格落实濒危、危重、急症、非急症四级管理，优先保障急危重症患者优先救治。医院开通了急诊心肌梗死、急性上消化道出血、急性缺血性脑卒中、消化道异物、主动脉夹层、高危孕产妇等19条急诊急救绿色通道。疫情期间，为了减少交叉感染风险，确保急危重症患者及时得到有效治疗，医院进一步完善了《急诊手术应急预案》和《确诊或疑似患者手术预案》，使急诊急救服务安全有效。6月11日发生新发地聚集性疫情以来，医院急诊日均近400人次，累计完成急诊手术183人次，急诊经皮冠状动脉介入治疗29人次，抢救急诊患者161人次，接诊急症孕产妇280人次。

二、设置隔离房间，改建过渡病区。新发地聚集性疫情发生后，医院进一步落实各项防控措施，在急诊诊疗区域设置急诊处置室作为应急隔离房间，用于急诊未经新冠肺炎筛查、但需即刻进行抢救的危重症患者。6月中旬，将急诊病房改建成具有“三区两通道”的急危重症监护抢救过渡病区，用于急危重症患者等待核酸检测结果期间的诊疗。核酸检测阳性患者按规定流程处置，阴性患者转入急诊抢救室、留观室或专科病房收治。过渡病区设独立病房，实行封闭式管理，谢绝家属的探视和陪护。同时，为体现人文关怀，对临终患者家属探视制定了严格的流程。过渡病区建成以来，共收治危重症抢救患者134例，既为积极有效救治赢得了时间，又降低了院内交叉感染风险。

三、创新工作模式，服务留观患者。需在急诊留观的患者，在完成新冠肺炎筛查无异常后进入留观区域，留观患者采用封闭式住院管理模式。为了更好地保障患者安全，急诊科实行24小时带班主任和带班护士长值班制度，确保发现问题能够及时得到解决。在取消家属陪护后，实行护理员陪护，护理员上岗前全面接受健康检查，以及陪护技能和院感防控等相关知识的培训，协助护士共同完成急诊留观患者的基础护理工作。同时，为保障患者安全，在急诊室门口设置了24小时保安岗。

四、“一站式”服务，患者安心家属放心。医院目前在急诊区域设CT室和超声室，24小时接诊，患者无需离开急诊区即可完成相应检查和基本治疗，降低了院内感染风险，缩短了患者就诊时间，为危重患者赢得抢救时机。急诊实现了医疗、护理、化验、检查、交费、取药、后勤保障“一站式”服务。疫情期间，“一站式”服务既减少了人员交叉感染风险，也方便了患者治疗。为方便患者就餐，急诊还实行了预约订餐制。每日由营养部工作人员将饭菜送至急诊留观室，解决了患者的就餐问题，也让家属更加放心。

下一步，北京友谊医院将按照市医疗救治和防院感组印发的《关于进一步加强疫情常态化防控期间医疗服务工作的通知》要求，坚持疫情防控和医疗服务两手抓，更好地发挥三级综合医院急诊急救的综合优势和特色，保障急诊急救患者安全救治。