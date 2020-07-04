北京：实名注册志愿者有了“防疫险”

记者从北京市志愿服务联合会了解到，新一年度的志愿者保险已正式生效。根据新的保险服务协议，在“志愿北京”平台上实名注册的志愿者将获得“防疫险”。

据了解，北京市志愿服务指导中心与中国人保北京市分公司日前签订了2020年北京市实名注册志愿者团体人身意外伤害保险服务协议。新的保险期限为今年6月25日至2021年6月24日，实名注册的志愿者可获得意外伤害、急性病、紧急医疗救援等保障。

新一年度的志愿者保险扩展了疫情防控志愿者法定传染病身故保障，以及见义勇为身故保障和第三者责任保障。根据保险协议，疫情防控志愿者不幸染病身故，可获得50万元赔付。

北京市志愿服务联合会相关负责人介绍，为切实保障志愿者的合法权利，提高志愿者抵御意外风险的能力，共青团北京市委员会、北京市志愿服务联合会按照“政府投入、企业让利、志愿者获益”的原则，自2014年起，为北京市实名注册志愿者统一购买了团体意外伤害保险。

保险责任范围包括：在北京地区范围内，志愿者提供志愿服务时，以及在接受培训、复训和演练及往返途中时发生的意外伤害；因工作需要，受在“志愿北京”网站注册的志愿者组织委派，到京外、国(境)外开展志愿服务期间及往返途中发生的意外伤害。