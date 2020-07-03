别让情绪左右你的成绩单！“人民好医生”客户端推出高考公益心理热线

2020年因为突如其来的疫情，我们的生活都发生了很多意料之外的变化。今年的高考考生克服了延期开学、自主学习上网课、高考延期等困难，即将迎战高考。

面对高考这一关键时刻，考生在最后冲刺的时候是否有一些焦虑和不安？家长是否不知道该如何帮助孩子缓解焦虑以及自己的紧张心情？请点击观看下方视频，听听心理咨询师的专业建议。

服务对象

2020年高考考生及考生家长

服务时间

即日起至2020年8月1日

每日开放时间

9:00-22:00

单次热线时长

20-30分钟

使用方法

请扫描海报二维码立即进入高考公益心理热线界面。

注意事项

本专线为高考公益心理援助热线，是针对高考期间开设的心理服务，仅提供给有心理困扰的考生及家长们。

每次服务时长会控制在25-30min之间。若当前没有咨询师可以接受服务，请耐心等待或者稍后再试。