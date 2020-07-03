国家市场监管总局：无法提供产地证明、购货凭证的水产品一律禁售禁用

人民网北京7月3日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家市场监督管理总局市场稽查专员陈谞表示，农贸市场包括批发市场是城市食品供应的重要渠道。据了解，70%以上的畜禽肉、水产品、蔬菜水果均通过农贸市场、批发市场进入市场流通。

陈谞介绍，市场监管总局下一步将督促各地认真落实属地管理责任，切实加强农贸市场等重点场所的食品安全监管，以北京新发地市场为警戒，着力排查农贸市场食品安全的风险隐患，部署加强农贸市场、批发市场等重点场所的食品安全风险的管理。

一是根据疫情防控新形势、新要求，指导食品经营者严格落实进货查验，索证索票责任，保证销售产品来源可查、去向可追，最大限度控制食品安全风险和疫情传播风险。

二是加强监督检查和产品抽检，对无法提供检验检疫合格证明的畜禽肉类，无法提供产地证明、购货凭证的水产品一律禁售禁用，加大对位于地下、半地下场所的农贸市场食品安全的抽检力度，及时发现及时处置不合格产品。

三是严厉打击野生动物非法交易，禁止食用野生动物，限制活禽交易和宰杀、鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀，逐步取消活禽市场交易。

四是加强菜篮子产品的价格监测，保证粮油肉蛋等生活必需品价格水平的稳定，加强对社区菜店、农副产品市场、大型连锁超市等督导检查，严肃查处囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，严厉打击假冒伪劣、掺杂使假等食品安全犯罪行为，保证市场食品供应充足、价格稳定、质量安全。