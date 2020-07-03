农贸市场等疫情重点关联场所如何防范？国家卫健委回应关注三个环节

人民网北京7月3日电 （记者崔元苑）7月3日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。对于与疫情有密切关联的农贸市场等重点场所如何重点有效防范，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华回应说，要关注三个环节：农贸市场的环境、市场的物品、市场的人员。

在环境方面，一是要加强日常管理，农贸市场要做好在这个环境工作的人员健康监测，对这类农贸市场，像新发地涉及到物品相当多，要分类进行物品管理，包括保洁的卫生要求。

二是完善农贸市场环境卫生设施，加强室内空气流通、合理使用空调，规范使用厕所、垃圾收集，给排水、病媒生物防制、洗手等设施设备的日常管理。

三是做好市场的公共区域，由专人负责公共区域的环境卫生、货物运输、保洁用品等的消毒、清洁工作。特别是人员接触比较多的门把手、电梯按钮、扶手和公平秤等高频接触物品表面的定期进行清洁消毒。

四是做好销售区域的卫生。经营者要自觉维护摊位内的环境卫生工作，对自家砧板、刀、工作服，在自家区域里各扫门前雪，做好各家摊位的环境卫生工作至关重要，这是环境卫生的四个方面。

在物品方面，要建立产品的溯源制度，市场开办者或者市场经营者应该落实有关部门进货查验和追溯管理制度，不得采购无合法来源的各类产品。

在市场人员方面，从业人员和顾客要做好个人防护，养成戴口罩、戴手套，保持手卫生、1米以上社交距离的良好卫生习惯，从这三个方面做好工作，我想可以有效的防范农贸市场的疫情的再次发生。