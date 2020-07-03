国家市场监管总局：截至6月中旬 生鲜农产品和大宗食品抽检合格率96.9%

人民网北京7月3日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家市场监督管理总局市场稽查专员陈谞介绍，在打击非法野生动物交易方面，市场监管总局认真落实全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、割除滥食野生动物陋习、确实保障人民生命健康的决定，联合有关部门印发《关于加强野生动物市场监管积极做好疫情防控工作的紧急通知》，《关于禁止野生动物非法交易的公告》。在全国范围内组织开展打击野生动物违规交易专项执法行动，联合有关部门依法取缔、查封、关闭野生动物违法经营场所，全面禁止野生动物非法交易。

他介绍说：“截止6月中旬，全国市场监管部门累计查办野生动物违规交易案件450件，共检查农贸市场等各类经营场所1772.6万个次，检查经营户5631.2万户次，停业整顿市场及经营户1.2万余家。”

陈谞还提出，在保障食品安全质量方面，市场监管总局先后印发《关于疫情防控期间进一步加强食品安全监管工作的通知》，《关于进一步加强市场销售猪肉等生猪产品质量安全监管工作的紧急通知》，《关于加强市场销售水果蔬菜等食用农产品质量安全监管工作的通知》，部署各地持续加大对农贸市场、批发市场、超市、餐饮单位等重点场所的监督检查，对食品尤其是生鲜农产品中的农兽药残留、非法添加等风险隐患加大监督抽查力度，及时查处违法违规行为和不合格食品。

“北京新发地市场发生疫情后，面向全系统召开了统筹做好疫情防控和食品安全监管工作的电视电话会议，要求各地进一步加强农贸市场、餐饮单位、校园等重点场所食品安全的风险排查力度，助力疫情防控和复工复产复学，为‘六稳’、‘六保’提供有力支撑。截至6月中旬，已部署抽检肉、蛋、鱼、菜、果、粮等生鲜农产品和大宗食品10.5万批次，抽检合格率为96.9%，对不合格产品均及时进行核查处置。”陈谞说。