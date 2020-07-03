热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

保证充足睡眠也能护眼

2020年07月03日11:08 来源：人民网-人民健康网

近日，珍视明护眼志愿队与国内眼科专家联合出品《儿童青少年近视防治科普100问》，其中包括，睡眠时间对近视的具体影响这一问题。

据《儿童青少年近视防治科普100问》显示，调查发现小学生中，每天体育锻炼少、睡眠时间少和家庭作业时间长的学生中疑似近视者更多。研究表明，正常的昼夜节律对人类的眼睛发育有着重要作用，睡眠紊乱可能会干扰或中断控制眼球正视化生长过程的调节机制，从而导致屈光不正的发生。所以《综合防控青少年近视实施方案》中指出：小学生建议保障10小时睡眠时间，初中生保障9小时，高中生保证8小时睡眠。

珍视明提醒家长注意，睡眠质量和时长不仅可能影响近视的发生发展，还会影响孩子生长激素的分泌。如果孩子睡眠不足，生长激素分泌不足，可能导致乏力、嗜睡、抵抗力下降等症状。所以预防近视，在保证孩子每日健康均衡饮食、养成孩子用眼好习惯的同时，还需要保证足量的睡眠，多管齐下，才能心明眼亮。

(责编：王国菁、杨迪)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn