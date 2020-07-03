保证充足睡眠也能护眼

近日，珍视明护眼志愿队与国内眼科专家联合出品《儿童青少年近视防治科普100问》，其中包括，睡眠时间对近视的具体影响这一问题。

据《儿童青少年近视防治科普100问》显示，调查发现小学生中，每天体育锻炼少、睡眠时间少和家庭作业时间长的学生中疑似近视者更多。研究表明，正常的昼夜节律对人类的眼睛发育有着重要作用，睡眠紊乱可能会干扰或中断控制眼球正视化生长过程的调节机制，从而导致屈光不正的发生。所以《综合防控青少年近视实施方案》中指出：小学生建议保障10小时睡眠时间，初中生保障9小时，高中生保证8小时睡眠。

珍视明提醒家长注意，睡眠质量和时长不仅可能影响近视的发生发展，还会影响孩子生长激素的分泌。如果孩子睡眠不足，生长激素分泌不足，可能导致乏力、嗜睡、抵抗力下降等症状。所以预防近视，在保证孩子每日健康均衡饮食、养成孩子用眼好习惯的同时，还需要保证足量的睡眠，多管齐下，才能心明眼亮。