《北京市医院安全秩序管理规定》日前正式实施，入口严格安检、监控一键报警等措施一一落地。

医院的任务是救死扶伤，医护人员是白衣天使，但长期以来，这个本最该秩序井然的场所，常常给人“挤”“乱”、某些时候甚至是“险”的感觉，挂号大厅、候诊大厅里常人满为患；排队交费的、着急看病的，总是挤挤挨挨。其中个别素质低下、无视法律者，就诊过程稍不顺心，就对医护人员撒泼纠缠、威胁辱骂，甚至拳脚相加、暴力相向。凡此种种，不仅给医护人员的安全带来极大威胁，也恶化了所有患者的就医环境。

保障医护人员的合法权益，关键要优化他们的执业环境。其中最基础的，就是对求医问诊治疗流程中的各种行为立规矩、划底线。安检等制度安排，是根据过往案例教训而来，为的是提前为医院装上“安全门”。为了加强医院安全秩序，还要利用科学管理手段，提升各类医院的整体秩序水平。比如利用“互联网+”全面推进检验检查预约，改善优化门诊秩序；鼓励开展线上开药、在线结算，提供药品配送服务；持续优化分级诊疗，引导资源有效分配……实际上，这些举措在此次新冠肺炎疫情期间已经发挥了重要作用，确保了特殊时期医疗资源的高效利用，“早预约、不扎堆”，也为广大医护人员和患者营造了更舒心的环境，何妨在未来巩固延续下去？

安全有序的就医环境是全社会之福。硬性规范也好，科学引导也罢，落到实处才能真正发挥作用。既已有法可依，对于那些滋事医闹就要给予痛击、形成震慑。而秩序意识也应成为整个社会重塑就医习惯的起点，大家都要有意识地配合医院管理，提高问诊效率，保护就医环境。更深层次看，医院方面的配套服务也要与患者的遵规守序形成正向互动，比如在预约制中注意照顾操作困难的老人群体等，以人性化服务深化医患互信，才能让社会就医习惯的重塑水到渠成。

医者坚守的是责任，就医追求的是健康。每个人讲规矩、明事理、知尊重，医护人员更安心，大家看病也更顺心。