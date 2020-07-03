“每个公民都有防疫责任，这是严格落实四方责任中最重要的一方责任。”在北京疫情防控趋稳向好态势持续加强，疫情防控成果持续扩大，精准防控效果持续显现的关键时刻，广大市民能不能戒骄戒躁、保持清醒，能不能守规矩、讲责任，很大程度上决定着我们与胜利的距离。

疫情防控阻击战打响以来，我们一直强调要压紧压实属地、部门、单位、个人这四方责任。其中，个人环节无疑是影响整个防控网络最终效能的关键。要看到，属地、部门、单位任何一方的工作终究都要通过具体的人发挥作用，任何一项防控措施最后也都要落实到个人执行层面。庞大的疫情防控网，个人是其中最小的节点，数量最多、范围最广，最为分散、最多变数，既容易发生跑冒滴漏，也是查缺补漏、固防排险的重点难点。战疫至今，病毒的狡猾有目共睹，其致病机理、传播途径也远比我们想象的复杂，任何纰漏差池都可能为其大开扩散之门。谁不当回事、谁疲沓大意，病毒就会在他这里撕开口子，进而危害社区、单位乃至更大范围的安全。规范防护、遵规守矩，看似是个人如何对待自身健康的小问题，实际上是事关社会责任、公共安全的大问题。

正因为与公共安全休戚相关，个人防控对应的是不折不扣的法律责任。从连日来通报的诸多案例看，违法违规、任性任意的现象确实存在。有人每日往返工地与住地，却长期不戴口罩；有人隐瞒行程和病情，直到藏不住了才入院；有人隔离期间频频出门，出现症状亦不报告；有人自我宣布“解禁”，到处扎堆聚会聚餐……这些虽属个别情况，但已经牵绊了战疫大局。根据相关法律法规，个人不遵守政府紧急情况下发布的紧急命令，公安机关可做出相应行政处罚；对他人或机构造成损害，过错方要承担民事赔偿；若引发疫情传播或严重危险，则要追究刑事责任。此外，随意编造、散播涉疫谣言，也将受到行政处罚及罚款，甚至刑拘。可以说，在这方面，底线红线已经非常明确，也不乏依法受惩的前车之鉴。

新发地市场聚集性疫情能在短时间内得到控制，与全市各行各业严格落实四方责任密不可分，与绝大多数市民自觉自律、防控尽责密不可分。积极配合流调溯源、主动遵守防控措施、坚持做好健康监测，正是无数人以严格守法、自我约束的担当，为北京防控疫情立了大功。此时此刻，战疫胜利的曙光就在前方，在这比韧性、拼士气的关头，唯有继续狠抓四方责任、落实落实再落实。作为直接影响战疫基本面的因子，广大市民更要以实际行动履责尽责，全力支持防控工作，戴口罩，勤洗手，不聚集，不扎堆，隔离观察足不出户，如有症状早报告早就诊。克服侥幸惰性，撑住这口气，战局进程就会进一步加快。

现代社会的本质是责任社会。一座城市能否安全有序运行，取决于广大市民的文明守法水平。在抗击疫情这样的非常时期，人人顾大局、负责任，整座城市就有了战风斗雨的底气。“疫情防控，责任在我”“文明有序，责任有我”，这样万众一心、同舟共济的历程，也必将成为北京发展史中的高光时刻。