夏季户外活动多 儿童应谨防溺水

夏季天气炎热，是儿童溺水的高发季节，该如何避免溺水发生？

国家儿童医学中心、北京儿童医院急诊科主任王荃表示，由于小婴儿的活动能力差，自我保护能力差，因此水深2厘米即可发生溺水，且2分钟即可导致窒息。

“缺少有效看护是造成儿童溺水的主要原因之一，但同时儿童自身也应该防范溺水风险。”王荃提示。儿童不要高估自己的游泳技术，要在配有正规资质的救生员的安全水域内游泳，不要去危险或不熟悉的水域或水体，不要在水中做危险的动作。此外，饥饿时、饱食后、太困太累、生病了都不要去游泳，一定要在身体健康的情况下游泳，以免发生意外。

如果选择在游泳池游泳，是不是就没有溺水风险了？王荃表示，即使在游泳池，未成年人也必须要有家长陪同或者结伴。游泳时要位于救生员的视线范围内。游泳前要认真做热身运动，避免下水后因水温过凉，刺激后引发腿抽筋，发生溺水。

王荃表示，如果发现他人发生溺水，儿童一定不要自行下水施救，应该及时呼叫援助，可以在岸上寻找可用的工具抛向落水者帮助他漂浮。在水中救人不要正面相救，溺水者可能因缺氧窒息的恐惧抓住施救者不松手，从而将施救者拽进水里，最终可能二人都会沉入水中。

“不建议在水中实施胸外按压，将孩子救离水体后一定不要实施各种方式的控水，这样做会耽误救治。”王荃说，离开水体后一定要尽快开始心肺复苏，同时避免只按压、不人工呼吸。（记者王秉阳）