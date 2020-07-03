古DNA研究，解码文明起源

【现象】中国何时开始有南方人和北方人之分？古人类的迁徙与扩散对今人产生了哪些影响？借助古DNA研究，答案逐渐浮出水面。不久前，我国科学家成功获取南北方各地遗址的26个个体基因组，并对其进行测序。结果显示，中国南北方古人群早在9500年前已经分化，但无论来自南方还是北方，今人都同时混合有古南方人群和古北方人群的成分，其中，古北方人群成分显示出更多影响。这项研究进一步拓展了我们对人类演化史的认知。

【点评】

从古至今，人类对早期文明的探索从未停止。我是谁？我从哪里来？这些疑问，既是每个人生而有之的文化自觉，也是值得不懈探索的科学命题。2001年起，随着“中华文明探源工程”的推进，中华文明起源研究迈入新阶段。这一过程中，古DNA研究为破解文明密码打开了新窗口。

古DNA作为古代生物遗存留下的关键“语言”，对重新认识古人类、动植物以及微生物具有重要价值。上世纪80年代，国外科学家开启了该领域专业研究进程。此后，随着古DNA提取及测序技术不断完善，古DNA研究的应用范围不断扩大。其中，对古人类基因组的解析陆续取得突破，为人类寻根提供了新的思考方向。例如，2010年，科学家在对一段指骨化石进行DNA测序时，发现了早已灭绝的古人类丹尼索瓦人，随后有研究表明其基因传递给了部分现代人。这一成果再次刷新了学界对史前人类基因交流情况的认知。

古DNA技术仿佛一把钥匙，开启了窥探早期文明的大门。然而，想要完美提取所需样本的DNA并不容易。古代样本材料数量少、完整性差，其中含有的DNA分子由于存在时间久远等客观因素，极易发生降解、损坏和污染。古DNA研究是一场与时间的较量，每项激动人心的成果背后，都离不开科研人员常年积累的经验和创新技术的智慧。

前沿科技在分子生物学、考古学等领域取得丰硕成果表明，自然科学与社会科学交叉互补、深度融合，是探索人类文明演进的重要途径，也是学科发展的趋势。在科技飞速发展的背景下，仅将地层学、类型学等视作主要研究方法的考古学难以获取更丰富的古代信息，仅掌握分子生物学技术也难以完全阐释人类行为的深层动因。只有打破学科壁垒，将分子生物学、考古学、遗传学等多学科交汇融合，以实证取代推测，以多元取代单一，才能立体还原史前文明交流的壮阔图景。近日，我国科学家通过将55个中国北方古代人全基因组数据与考古学、语言学进行交叉性研究，证实中原地区人群的主体遗传结构至少在仰韶文化时期就已奠定。这一研究既为中华文明探源再添新证，也成为跨学科研究的生动实践。

作为人类文明史拼图中的珍贵碎片，古DNA肩负着再现古人类演化历程的重担，亦承载着推动疾病医疗研究、创新药物研发等期待。通过分析古细菌、古病毒基因组，人类有望了解致病菌遗传变异规律等信息，从而更好制定防治策略。随着学科融合持续走向深入，技术手段日益精进，古DNA研究视野将更广阔，关于文明起源的资料将更丰富，从而更好帮助人类认识历史、走向未来。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 05 版）