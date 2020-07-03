前不久，在完成一系列手续后，承载着安徽省马鞍山市人民牵挂的5000个一次性医用口罩踏上了前往斯里兰卡中国协会的旅程。而在此之前，价值12万余元的N95医用防护口罩等抗疫物资，已分别发往日本札幌、英国伦敦华埠商会等地。

青山一道，共担风雨。在马鞍山市疫情防控之初，国际友城纷纷来信，向马鞍山表达慰问和关切之情。韩国昌原市和日本伊势崎市，主动筹集医用口罩、医用手套、护目镜等抗疫物资，用实际行动诠释了友好城市间的患难与共。

马鞍山市外事办公室相关负责人说，“一开始，昌原市自身物资也不充足，但却慷慨相赠，倾力相助，这种情谊让我们无比感动。”“来自国际上的关心与慰问让我们倍感温暖。”这位负责人说。

随着国际疫情形势变化，友城的情况也同样牵动着马鞍山人民的心。除第一时间捐资捐物外，马鞍山市还积极与国际友好城市、友好组织保持联络沟通，守望相助，共克时艰。

由马鞍山市卫生健康委员会和市健康促进中心联合编制的《新型冠状病毒肺炎健康科普知识》手册，从个人防护、居家防护和消毒、出行防护、就医防护等多方面普及防控知识，提高公众的防控意识和能力。前段时间，经过专家翻译、把关的英文版手册，通过邮件发送给了各国际友城和相关团体机构。

马鞍山籍韩国国立庆北大学留学生喻传洋，第一时间收到了该手册的中英文版。疫情防控期间，他一直在韩国当地参与疫情防控宣传、物资分发等志愿活动，“手册内容系统、全面，涉及生活中各方面的健康防护，为我从事志愿活动提供了很大的帮助。”喻传洋说。

同气连枝，血浓于水。马鞍山市侨联在市委和市政府支持下，迅速组织筹措抗疫物资，支援海外华侨华人。为保证向海外捐赠的抗疫物资能够顺利到达，马鞍山市侨联及时联系邮政公司和国际物流公司，严格按照规定将抗疫物资的相关资料准备完善，并在线上全程追踪物资行程，及时将相关信息告知华侨华人。3月23日，首批8000只口罩寄到了比利时等国的华侨华人手中，解了他们的燃眉之急。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 12 版）