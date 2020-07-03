在小区治理上，应积极发挥基层党组织力量，统筹社会资源，鼓励多方参与，如此才能群策群力、化解顽疾

走进江苏淮安清江浦区引河社区，绿树成荫，安静舒适，整洁有序。而刚来这里时，听得最多的却是居民的吐槽：“车辆乱停乱放堵着路了”“广场舞噪音影响休息”……

社区老住户陈前法告诉我，这个集宿舍、商品房、回迁房为一体的老旧小区人多事杂，诸如环境保洁、公共维修等涉及居民利益的难题常年得不到解决，大家意见很大。

“关键还是缺乏监督，执行力也不强。”社区党委书记陈芳坦言，业委会、监委会、物业看似多方负责，但并没有形成有效合力。

既然知道问题症结，那就不能让群众不满意的事久拖不决。既然旧办法解决不了老问题，何不尝试着转变思路，改善单一的治理方法呢？

去年12月，社区党委牵头，召集业委会、监委会、物业公司、业主代表四方召开小区治理联席会议。与以往不同的是，这次会议多了些“火药味”。会前，大家一起巡查小区、复查上次交办问题。会上，业委会、监委会、业主代表对物业公司轮番发问、不遮不掩。会后，社区党委整理汇总，向物业公司发出交办清单。

有了多方监督，物业解决起问题来更快、更重实效了，这也让陈芳看到了统筹多方资源破解小区治理难题的可能性。于是，一支由党员、个体工商户、低保户等各类志愿者组成的网格信息员队伍逐渐壮大，日常巡查小区、调解矛盾纠纷、提供民生服务，处处都能看到他们的身影。

社区治理渐渐有了起色，陈芳又忙着四处引才。从2017年开始，通过社会公开招录，一批高学历年轻人补充进了社区工作者队伍。居民王阿姨说，以前无论是财物被盗还是装修扰民、私搭乱建，大家都习惯于打110，无形中增加了接处警负担。90后社区工作者王艳脑子活，搭建起社区微信平台，居民有什么事，动动手指，足不出户就能向上反映，并获得及时反馈，受到居民欢迎。

如今，这个老小区正焕发勃勃生机，解决老问题的新办法也越来越多。我不禁感慨，在小区治理上，应积极发挥基层党组织力量，统筹社会资源，鼓励多方参与，才能群策群力、化解顽疾。

（作者为江苏淮安清江浦区党员教育中心干部）

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 11 版）