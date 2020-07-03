这一等，是温暖和感动

一起关爱身边的困难群体，营造手拉手、心连心的爱心社会

一位满头白发的老爷爷，拄着拐杖，缓缓走着，后头的车辆排成了长队。画面上看，主路似乎在维修，老人应该是不知不觉间挡了机动车的道。然而，没有一辆车鸣笛催促，也没有一个人下车抱怨，就那么一直在后面耐心跟着，等着老人走过。直到视频拍摄者把他扶开。

最近，在河北石家庄街头上演的这一幕，带给无数人温暖和感动。

小小举动背后有关怀。这事不大，但体现了大家对老人的关爱。生活中，对相对需要照顾的困难群体的关怀，常常能体现社会的美好，让人动容。

关怀困难群体，是一种社会责任。对于困难群体的尊重，既是传统美德的体现，也体现着城市文明程度。应该从他人的处境出发思考问题、照顾他人情绪，让对方感受到被理解、被关怀，决不能居高临下地俯视人家。

关怀困难群体，也是一种社会需要。从政府层面来说，针对困难群体不断出台各项政策，保障了他们的权益，让他们过上更好的生活。对个人来说，多给困难群体送去温暖，更是从细微处增加了社会的温度，增进了人与人的情感链接。宏观与微观的叠加，便能形成一个暖意融融的和谐社会，这也能让我们每个人受益。

关怀困难群体，需要用对方式方法。好的方法，能雪中送炭；不恰当的方法，效果可能就差。比如，帮扶经济困难的贫困家庭，解一时之困，送钱送物当然好，如果条件允许，更应该想办法帮他们找到依靠自身致富的路子，谋长远之计。再比如照顾社区老人，要摸清老人的真正需求。家里经济条件不错，缺的是呵护陪伴，那么，送米送面就不如没事过去拉拉家常。

前一段，笔者看过一则新闻，杭州某社区为了满足一个老年公寓的老人们晒太阳、健身的需求，同时又要符合疫情防控期间人与人之间间隔一米以上的要求，便利用院里停车位闲置的空当，在每个停车位内放置一把椅子，每把椅子间隔1.5米以上，这样，老人们就能好好晒会太阳了……这种做法，真是贴心又周到。

让我们一起关爱困难群体，共同营造一个手拉手、心连心的爱心社会。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 08 版）