斜视弱视傻傻分不清楚？别“下错了药”！

斜视与弱视是困扰眼科患者的两大难症，会对人的视功能产生严重的危害。二者不仅在成因上存在关联，而且在预防与治疗上有一定的相似性。

斜视与弱视会相互转化

首先看成病机理，斜视是因为双眼视轴不平行，即注视目标时，双眼的焦点并不在同一位置，也就是我们日常所说的“斜眼”。而弱视，则是由于在视觉发育的关键期内，由于高度屈光不正，两眼屈光度相差较大，以至于无法矫正造成的。

斜视与弱视会在一定条件下相互转化：如果一只眼睛发生斜视，经过一段时间就会变成单眼恒定性斜视，导致斜视性弱视；如果一只眼睛发生弱视，缺乏及时的治疗，就会引发斜视。

斜视初期可以通过训练治愈

斜视不仅在外观上影响美观，患者也无法正常地发育和使用双眼。比如在工作中，无法像外科医生和工程师一样使用立体视觉；生活中，缺乏立体视觉会提高交通事故的发生概率。

有一种特殊的斜视，即间歇性出现的斜视。这种斜视的患者，可以通过自身的控制力，短暂矫正视线偏斜。但是危害也随之而来，患者更容易引发视疲劳。对孩子而言，视疲劳会间接导致近视提前发生。

孩子出现斜视时，应该如何矫正呢？最常用的方法就是佩戴眼镜。尤其是视觉发育期内的孩子，因为用眼不合理造成的调节性斜视，症状会在戴眼镜之后自然而然地消失。假如斜视仅仅是在初期，症状轻微，经过一段时间的训练就可以恢复正常。斜视度数过高时，则无法使用眼镜矫正，需要借助手术来纠正病症，手术后也要进行视功能训练，稳定改善后的双眼视力。

弱视多由于先天因素造成

相对于斜视而言，弱视的成因更多是由于先天因素，比如先天的远视、散光、白内障，都会造成弱视，而后天的弱视多发生在孩子6岁之前。如果早发现、早干预、早治疗，弱视完全可以根治。家长可以通过孩子平时的视力表现来判断是否弱视，例如眯着眼看东西，就是弱视的早期症状。一旦发现孩子出现症状，应及早就医，戴眼镜矫正、红光或穿针训练，提高视知觉、脑直觉、眼球活动能力，都可以治愈。

值得注意的是，随着患者的年龄增长，弱视治愈的可能性逐步降低，最好是在6岁之前，成人的弱视大多是因为小时候错过了最佳治疗期。

疫情期间，孩子外出运动相对减少，加之网课的压力，也增加了罹患视觉病症的可能。对此，孩子在家需做眼保健操、与家长互动游戏，从而放松眼球，预防用眼疲劳引起的眼科疾病。