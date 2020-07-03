湖北累计核酸检测1844万余人 已发现的无症状感染者全部解除隔离

本报武汉7月2日电 （记者田豆豆、吴君）记者1日从湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部获悉：湖北省最后一例无症状感染者于6月30日解除隔离医学观察。至此，湖北省已发现的无症状感染者全部解除隔离。

据湖北省卫健委统计，截至6月30日24时，全省累计核酸检测1844万余人，报告4246例无症状感染者（其中境外输入9例），已连续10日无新增无症状感染者。湖北省对所有无症状感染者均同时进行核酸、血清抗体和血常规检测、胸部CT检查及病毒培养。所有无症状感染者均在24小时内及时开展了流行病学调查、密切接触者追踪管理、疫点消毒等现场处置。

自5月14日武汉市开展全市核酸大筛查和市外重点人群筛查以来，湖北省累计筛查1323万余人，没有发现一例确诊病例。发现无症状感染者307例，没有一例转为确诊病例、密切接触者没有发现一例阳性、病毒培养没有发现一株活病毒、环境样本没有发现一份阳性。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 02 版）