权威高考防护指南：疾控专家详解2020高考“备战”举措

人民网北京7月2日电（董童）7月7日，全国将有千万余名考生奔赴高考考场。而今年的高考，是新冠肺炎疫情发生以来全国规模最大的、有组织的集体性活动。高考防疫不仅关乎每个考生的切身利益，更关乎我国的防疫大局。

日前，人民网联合国家卫生健康委，邀请中国疾控中心学校卫生中心、北京大学儿童青少年卫生研究所马军、中国疾控中心环境所副研究员沈瑾、北京市疾控中心学校卫生所主任医师郭欣，为大家关心的高考期间个人防护、考场消毒、备用考场使用等问题一一进行了解答。

考生横向间距至少80厘米 考前对整个考点清洁消毒

在被问及今年的考场设置与往年有何不同时，郭欣回答：“在低风险地区，普通考场内考生座位，横向间距应在80厘米以上，纵向间距要根据考场实际情况尽可能增大。在非低风险地区，考场座位间距前后左右都应保持1米以上。备用隔离考场，原则上要求一人一间。”

同时，她还提出：“各考场还需配备一次性使用医用口罩、医用外科口罩、一次性手套、手持式体温检测仪、用于复测的水银体温计等日常防疫物资和用品。同时，也要准备速干手消毒剂、含氯消毒剂、季铵盐类消毒剂，或者其他能有效应对目前传染病风险的消毒剂。备用隔离考场还需准备工作服、一次性工作帽、一次性手套和防护服。”

“最后，在出入考场的管控方面也有要求。考生体温测量合格，才能按监考员要求，携带相关考试用品入场。考试结束后，要在监考员的引导指令下有序离场。离场时不要聚集、拥挤，要保持人员间距，可安排各考场错峰离开。”郭欣强调。

对于考场如何清洁消毒，沈瑾表示：“考场环境的清洁、安全，是保证高考顺利进行的前提。考试前，要在卫生健康部门、疾控机构的专业指导下，由专业机构、专业人员对整个考点清洁消毒，而且会由专人对整个考场至少进行一次清洁和一次预防性消毒，并且会设有相应标识，让考生和家长放心。”

“在考试中，也有相应措施。虽然不能去做清洁消毒，但要求所有进入考场人员做好手卫生，洗手或用速干手消毒剂揉搓进行手部消毒。考试结束后，普通考场会进行清洁消毒，低风险地区考场是每天结束后彻底清洁消毒；非低风险地区考场，会增加清洁消毒频次，在每一科考试结束后，彻底清洁消毒。”沈瑾说。

备用考场一科一消毒 考生试卷答题纸单独封存

日前，国家卫生健康委发布了《2020年高考防疫关键措施10条》。其中，专门提出设置备用考场。该考场的作用是什么？哪些考生要在该考场考试？工作人员应如何防护？

对此，沈瑾表示：“备用隔离考场是今年高考防控比较重要的一项措施。一个考点的普通考场和备用考场的设置为10：1的比例，每个考点至少设立3个备用考场，以应对突发情况。”

“如有考生在考试当天突然出现发热、咳嗽等状况时，会由卫生健康部门、疾控机构、医疗机构给予综合性专业建议，教育行政部门和考试招生机构根据建议做出综合研判，看该考生是否还具备继续参加考试的条件。如果还可以参加考，就要被安排到隔离考场，不能跟普通考生一起在常规考场考试。”沈瑾说。

由于隔离考场可能是一些有特殊症状的考生，在隔离考场的工作人员、监考人员的个人防护更加需要重视。沈瑾强调：“隔离考场工作人员一定要佩戴口罩、穿工作服、戴一次性手套。在工作中和结束时，还要注意手卫生。如果考场内没有洗手设备，可配备一些速干手消毒剂，便于工作人员和考生随时进行手卫生。除自我防护和手卫生外，考场的通风也是需要关注的。”

“备用隔离考场的消杀措施，会更加严格。如在备用隔离考场的考生出现疑似或确诊病例，整个考场都要进行终末消毒，而且由专业人员来做。此外，备用隔离考场要加强门把手、桌椅等经常接触部位的消毒，用含氯消毒剂或其他有效消毒湿巾进行擦拭消毒。每一科考试后，都要进行消毒处理。”沈瑾强调。

此外，沈瑾还提醒被安排在备用考场的考生，物品不要跟常规考场一样处理。她说：“我们要在卫生健康部门、疾控机构指导下，对这些考生的试卷、答题纸和文具进行单独封存，并且上报。会要求考生进行核酸检测，等出具结果后，再对物品进行下一步处理。”

“如果考生核酸检测为阴性，所有单独封装的物品可和其他普通物品一样走正常流程；如果结果为阳性，用品则要进行消毒处理。所有的消毒处理方式对于答题卡或答案肯定不会有影响，这点大家可以放心。”沈瑾说，“消毒后，工作人员再按正常流程处理所有物品。在处理过程中，工作人员同样要做好个人防护和手卫生。

提前14天进行健康监测 进入考场需测体温

被问及如何避免考试时考生和工作人员出现身体状况时，马军表示：“一方面要做好健康状况监测，对参与组考、监考环节的工作人员及考生，在考试之前的14天都要进行体温测量，并且记录以及健康状况的监测。另一方面，要建立异常状况评估制度。即在考前或考中，如有相关人员出现身体异常，要由卫生健康部门、疾病预防控制机构、医疗机构综合进行专业评估，并对教育部门进行指导。再由教育部门进行综合研判，确定考生或工作人员是否具备考试或监考的工作条件。”

谈及高考期间，不同风险地区的考生和工作人员在卫生防护上的注意事项，马军提出：“低风险地区考生进入考场前需佩戴口罩。进入考场并就座后，可自主决定要不要戴口罩。”

“我们建议，低风险地区考生进考场后，不必要再戴口罩；中高风险地区以及备用隔离考场的考生，需全程佩戴口罩；监考的工作人员要全程佩戴口罩。在备用隔离考场进行监考的工作人员，还需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套，要根据情况决定是否需要穿戴防护服。”他说。

马军还提示说：“今年在各考点都应设置大量测温通道，凡进入考点的考生和工作人员，必须接受体温检测，检测时要严格保证流程和每个人的间距。进入考场的考生和工作人员的体温，必须低于37.3℃。如第一次测量不正常，要稍事休息后再用其他温测试方法或设备测试。体温正常可进入考点考试；若还不正常，就需要专业研判和评估。工作人员确实不符合监考条件，不能参与监考；考生可能需要到备用隔离考场考试，不能在普通考场考试。”

如果考生在考试当天出现咳嗽、发热等情况，郭欣表示：“每一年都会有考生由于紧张出现咳嗽。如果是这种情况，可让该考生喝一点水并稍作休息，看看能否缓解；如果不是这种情况，要由当地专业人员按照事先的应急预案进行个案研判，具备继续完成考试条件的考生，就安排到备用考场。”

“在考生从普通考场转移到备用考场期间，耽误的时间要由省一级招生考试机构批准予以补齐。当该科考试科目结束 后，负责研判的专业人员要当场简要地向所有考生进行解释说明。希望考生和家长能够理解，避免引起考生本人或其他考生的恐慌。”郭欣说。

高考期间，考生应如何做好自我防护准备？马军表示：“考试前，要按照要求，进行14天的体温测量和健康状况监测，希望考生从精神、心理、身体健康方面有一个良好状态应对考试；考生要了解考点对于疫情防控的具体要求及安检流程、个人防护注意事项；每名考生要准备口罩、手套、纸巾以及速干手消毒剂等防护用品。”

他还提醒考生和家长：“如果在低风险地区，乘坐私家车、骑自行车、走路去考场，不用戴口罩；但乘坐公共交通工具去考场，需要全程佩戴口罩，为注意手卫生最好能戴手套，并保证社交距离。家长在考试前，不要到人群聚集的地方去，不要过多参与社交活动，也要测量体温、监测健康状况。在接送孩子考试时，一定要注意佩戴口罩，送完孩子不要聚集在考点门口，要注意保持一定距离。”

备考期间牢记“六要点” 酒店休息做到“五注意”

此外，郭欣还为考生和家长详细讲述了在备考期间的注意事项。

她说：“一是要做好孩子的健康监测。家长在每天给孩子做监测的同时要做好记录，确保考试时孩子身体状况良好。如有异常要及时、如实向学校汇报，并清楚汇报是从哪天开始出现异常的。二是要准备好口罩、一次性手套、纸巾、速干手消毒剂等防护用品，督促考生在赴考和考试过程中注意个人防护。”

“三是要注意膳食均衡，适量运动。在最后几天也不要有过大变化。给孩子准备饮食补充营养时，要考虑他们的消化系统适应问题，不要去尝试一些孩子以前没吃过的。每天要保证主食定量，因为它可对大脑进行直接、经济、快速的能量补充。在两餐之间还要注意零食，要选择健康的零食，如新鲜水果、牛奶、少量原味坚果等。尤其现在天气较热，不要给孩子喝冰水、冰饮料，也要避免油炸食品。四要注意避免食源性疾病，保证食品卫生安全，注意个人卫生，做好手卫生。要使用公筷公勺，加强餐具消毒。”郭欣提出。

“五要关注孩子的心理状态，做好心理疏导，适时帮他们减轻心理压力。考生的压力有时很大程度来自于家长，所以千万不要天天看着孩子。可适当与孩子谈心，讲述自己的经历和经验，鼓励孩子乐观面对。同时要保证规律作息，避免过度紧张。六要提前掌握好考点交通情况，熟悉环境，提前按要求准备好考试用品，注意到每个小细节。尤其要留出充足的体温检测时间，防止因疏忽或天气、交通等原因耽误考试，而引起不必要的紧张恐慌。”郭欣提示说。

对于往年高考时，有部分学生会选择在酒店休息的情况，郭欣建议：“有条件的还是回家休息，实在是路程远的，在酒店休息时，有五点注意事项一定要做到。”

“一是要随身备好一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在低风险地区酒店，无人员聚集且通风良好的情况下，无需戴口罩，当然还要与其他人保持1米以上安全距离。口罩弄湿、弄脏后要更换。二是在酒店里要注意手卫生，不要随意触摸周边公共设施。”她说。

“三是进酒店时，最好提前预约。到店后要配合工作人员做好登记，登记时保持安全距离，避免人群聚集。四是进入房间后，室内要保证温度适宜，尽量采用自然通风。在低风险地区，开启空调前要先打开门窗20分钟左右。如果可以，我们建议空调运行时，门窗不要完全闭合。五是注意其他一些卫生事项，如不要与他人共用毛巾，做好自我监测，如果出现可疑症状要及时就医。”郭欣表示。

她还提醒说：“各个宾馆，电梯、公用卫生间等公用设施设备、门把手等高频接触物品表面，一定要做好清洁消毒，客房内重复使用的公共用品，必须‘一客一用一消毒’。酒店如使用集中空调，开启前必须要检查设备，比如是否正常运转，新风口和排风口是否保持一定距离，冷却塔是否清理、新风口是否清洁等等。在运行过程中，应以最大新风量运行，加强对冷却水、冷凝水等的卫生管理，定期清洗、消毒或更换送风口等设备和部件。宾馆服务人员要把这些准备和管理真正落实到位，保障每一位考生和家长的健康。”