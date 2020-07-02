我国医院新冠肺炎高质量论文影响力指数排名公布

据“世界学术期刊学术影响力指数（WAJCI）”统计的我国医院发表新冠肺炎高质量论文影响力指数排名，截至2020年6月18日，华中科技大学同济医学院附属同济医院位列第一。同时，湖北省共有5家医院位居前十名，体现了一线抗疫战场的责任担当，也体现了湖北抗疫形势好转背后的科技力量和科研支撑。

结果显示：2020年以来，我国医院在“新型冠状病毒”研究领域的高质量论文发文量，同济医院以128篇排名第一；作为第一署名单位的高质量论文发文量，同济医院同样以68篇位列榜首。科研论文是记录和传播科研成果的重要载体。新冠肺炎疫情爆发以来，同济医院在全力救治患者的同时，在致病机理、临床特征、治疗方案、疫苗研发及防控策略等方面，发表了大量高质量论文，不仅为抗疫一线提供了宝贵的“同济经验”和“同济方案”，同时也在构建人类卫生健康共同体的背景下展示了我国医学科研的强大力量。

5月22日，《柳叶刀》在线发表全球首个新冠疫苗人体临床试验结果，显示该疫苗安全，具有良好的耐受性，并且能够在人体内诱导产生针对新冠病毒的免疫应答。这项临床试验由陈薇院士团队牵头，同济医院神经内科团队是该论文的共同通讯作者。

此外，产科团队关于妊娠晚期新冠肺炎孕妇和新生儿的两篇论文先后发表在《柳叶刀》。血液内科团队在国际权威杂志《JACI》发布了全球首个应用泛细胞因子抑制剂治疗重症新冠肺炎的随机对照临床研究结果。感染科团队在国际顶级医学期刊《英国医学杂志》发表论文，全球首次从患者年龄、性别、有无慢性高血压和其他心血管合并症等方面系统分析新冠肺炎死亡患者的临床特征。检验科团队就儿童新冠肺炎患者的临床症状和治疗在《新英格兰医学杂志》发表论文，是全球最早关注儿童新冠肺炎感染的研究。医院感染管理科团队发表在《JAMA Network Open》的论文中全面评估暴露风险，并提出了一线以及非一线医务人员的防控措施。

据悉，“世界学术期刊学术影响力指数（WAJCI）”是由中国科学文献计量评价研究中心和清华大学图书馆联合研制，对世界范围内传播较广、影响面较大、学术影响力较强的学术期刊共13088种发布学术影响力指数，期刊分类包含237个学科领域，其评价方法与结果得到国内学术界、学术期刊和图书情报界专家的广泛认可。（鲍捷 常宇）

表1 “新型冠状病毒”研究领域WAJCI发文量TOP30

表2 “新型冠状病毒”研究领域WAJCI第一署名单位发文量TOP30

图表来源：医院科研产出统计分析与评价数据库（https://pj.cnki.net）