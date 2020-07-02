北京公共场所违法吸烟行为上升 写字楼成投诉最多行业

人民网北京7月2日电（王国菁）2日，北京市控烟协会官网发布《北京市控烟协会第十七次控烟信息通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，根据北京市控制吸烟协会“无烟北京”微信公众投诉举报平台统计，2020年6月1日至6月30日共收到公众对违法吸烟行为的投诉举报线索593件，平均每日接报19件。

《通报》指出，被投诉举报最多的五个行业分别是写字楼220件，占37.09%；餐厅172件，占29.0%；办公场所83件，占13.99%；其他（居民楼车站）69件，占11.63%；商场21件，占3.54%。

被投诉举报的违法行为主要包括：场所内有人吸烟384件，占64.75%；场所无明显的禁烟标识139件，占23.44%；场所内吸烟无人劝阻52件，占8.76%；场所提供烟具19件，占3.22%。

另外，《通报》公布被投诉最多前十家单位名单，并隔空喊话四惠大厦、诚盈中心、农科大厦、北京蓝宝商务大厦、金域国际中心B座五家单位加强公共场所控烟管理。

《通报》显示，2020年1月接违法吸烟投诉举报1195件，2月新冠疫情爆发以后投诉举报骤减至364件，伴随着疫情缓和与社会经济运行常态化3月至6月公共场所违法吸烟行为又呈现逐月上升的趋势。

《通报》呼吁，大厦（写字楼）控烟管理部门加强控烟管理，在防控新冠疫情关键时刻，为维护群众健康作出贡献。