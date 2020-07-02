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北京本市户籍高考生可快速办理身份证

2020年07月02日11:08 来源：北京日报

高考将至，针对部分参考学生因居民身份证丢失、有效期满或证件损坏，急需补领、换领的实际情况，本市公安机关自7月1日起至高考结束，为本市户籍高考学生开通快速办理居民身份证绿色通道，解决考生急需用证问题。

为了给考生提供便捷的办证服务，全市各派出所受理窗口遇到高考学生办理居民身份证的，将按照操作程序快速受理，第一时间上报市公安局身份证制作中心，制证中心将在三个工作日内完成证件制作并速递至派出所。

如果考生临近高考时身份证丢失，可就近到派出所办理身份证丢失补领手续，并可任选一公安分局户籍大厅申请办理临时身份证，公安机关对审核无误的当场予以受理，立等可取。各公安分局临时居民身份证办理窗口民警将加强岗位值守，做到快速办理，确保高考学生能够及时拿到证件。公安机关提醒广大考生，高考临近要提前检查自己的身份证是否丢失或过期，如需换领请及时到公安机关办理换领补领手续。（记者 孙莹）

(责编：李轶群、许晓华)


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