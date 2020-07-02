喝冰啤酒真能消暑？别被“凉爽”的假象迷惑了

随着热浪来袭，很多人尤其是男性朋友喜欢喝点冰啤酒来消暑。虽然喝冰啤能带来一时之快，但若不注意以下这些禁忌，便很可能会适得其反，给身体造成伤害。

首先，喝冰啤真的能消暑吗？其实不然。啤酒主要是由大麦芽糖化、发酵后酿制而成，而大麦芽本身并没有清热降暑的功效。反之，啤酒性属湿热，饮用过度可能会导致脾胃功能虚弱，诱发口臭、腹泻、食欲不振等症状。因此，“喝冰啤能消暑”其实只是冰镇所带来的假象，并不能从根本上达到降暑的效果。

那么，冰镇啤酒的最佳温度是多少？为了追求清凉的口感，很多人喜欢把啤酒冰镇到很低的温度，其实这不仅会破坏啤酒本身的醇香口感，还会给身体带来一些负担。冰镇啤酒的最佳温度在5~10℃之间，如果温度过低，啤酒中的蛋白质会分解，其营养成分会遭到破坏。同时，啤酒中各种成分的失调也会影响啤酒的口感。最重要的是，啤酒温度过低会使饮酒者的肠胃温度骤减、十二指肠内压升高，严重时可能会诱发肠胃疾病，甚至会导致急性胰腺炎发作。

此外，很多人都喜欢边吃烧烤边喝冰啤酒，但这种饮食搭配其实并不健康。海鲜、肉类及动物内脏是烧烤中极受欢迎的菜品，然而这些和啤酒都含有较高的嘌呤，嘌呤在体内代谢后会形成尿酸，而尿酸过多会诱发痛风等疾病。因此，如果同时进食啤酒和烧烤会大大增加患痛风的风险。除此之外，烧烤会使食物产生苯并芘等致癌物质，而饮用啤酒会使消化道的血管扩张，溶解消化道黏膜表面的黏液蛋白，加速人体吸收这些致癌物质，从而加大致癌的风险。健康饮用啤酒，每天应该不超过500毫升，在饮用冰啤酒时，可考虑搭配清淡的菜肴和果蔬。

本文由中国营养学会会员、国家一级营养师吴建平进行科学性把关。