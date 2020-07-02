黑龙江：健全社会兜底机制 全方位服务保障各类困难群体基本生活

新闻发布会现场。焦洋 摄

人民网哈尔滨7月1日电（韩婷澎、焦洋）7月1日，黑龙江省政府新闻办举行“黑龙江扎实做好‘六稳’‘六保’工作情况”主题系列新闻发布会第四场。民生是人民幸福之基，社会和谐之本。发布会上，黑龙江省民政厅副厅长魏峰围绕“保基本民生”工作做了相关介绍。

黑龙江省民政厅副厅长魏峰作主旨发布。焦洋 摄

魏峰说，民政作为社会兜底保障部门，在全省“六稳”“六保”特别是“保基本民生”方面承担着重要职责。疫情发生以来，全省各级民政部门按照“保基本、兜底线、救急难、可持续”的总体思路，突出困难群众基本生活保障、脱贫攻坚兜底保障等重点工作，健全社会兜底机制，完善救助政策措施，狠抓各项工作落实，全方位服务保障好各类困难群体基本生活。

在“兜底”上下功夫，做到“精准排查、精准帮扶”。疫情发生以来，省、市、县、乡、村五级联动，通过各类渠道排查超过900万人次，为困难群体送去各类生活物资、防疫物资价值800多万元；疫情期间实行低保审批不中断、在保人员不退出，救助金不停发、不追缴；建立贫困监测预警机制，将所有贫困人口纳入预警监测范围，开展信息比对和摸排；落实贫困人口“单人保”政策和低保渐退制度，确保对建档立卡贫困户保障“不漏一户、不落一人”。疫情以来，新审批低保、特困、低收入对象近6万人，将有返贫风险的建档立卡贫困人口4000余人及时纳入低保、特困供养范围。

在“救急”上下功夫，做到“凡困必帮、有难必救”。推动建立乡镇政府临时救助备用金制度，群众遇到困难先行救助，后补手续，放宽临时救助户籍地申请条件，临时救助“异地办”6000余人，疫情以来，全省临时救助近9万人次，支出救助资金6000多万元。推出低保审批“不见面、网上办”和疫情防控常态化“五+”措施，即“线上+窗口”“安全+高效”“规范+精准”“报告+入户”“临时+长期”，大力推行审核审批全流程线上办理，省、市、县全面公布社会救助求助热线，第一时间解决困难群众诉求，为低保办理按下“快进键”。

在“提标”上下功夫，做到“标准不减、待遇不降”。启动社会救助保障标准与物价上涨挂钩联动机制，会同相关部门两次提高了价格临时补贴标准，为低保对象、特困供养对象、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众发放价格临时补贴2亿多元，惠及困难群众近500万人次，确保了困难群众基本生活不因物价上涨而降低。今年黑龙江省还将按照动态调整机制要求，进一步提高城乡低保和特困供养标准，惠及更多困难群体。

在“扩面”上下功夫，做到“应保尽保、应救尽救”。 全面落实民政部《关于坚决做到应保尽保 切实保障受疫情影响困难群众基本生活的通知》，对受疫情影响无法返岗复工、连续三个月无收入来源，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，符合条件的及时纳入低保范围；重点完善“支出型”和“低收入”两类家庭救助办法，将困难家庭中的一、二级残疾人，智力、精神三级以上残疾人，启动大病医疗保险的重病患者按“单人保”纳入低保范围。