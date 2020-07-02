北京大兴封闭村社平价食材不断供 蔬菜直通车进村保供

每天早上8点，一辆载着50多种蔬果的直通车都会准时开进大兴区黄村镇狼垡一村的村委会。车长贾龙跳下车，端出提前分装好的一包包食材，再经村委会、村里的志愿者分发给村民。

“9毛9一斤的洋葱，新鲜着哪！”阳光正烈，不顾自己一身汗，贾龙吆喝着。

这一轮疫情暴发以来，大兴区西红门镇、黄村镇因疫情较为严重升级为高风险地区，部分涉疫小区、村庄进行了封闭管理。为保障居民生活必需品供应，连日来，大兴区通过直通车直采直供、村社对接、套餐式服务等一系列举措，全力守护居民的菜篮子、果盘子。贾龙所在的格林摩尔就是保供应的企业之一，提前分装食材、运送到村委会，是他每天的工作。

直通车上的菜价怎么样？除了不到1元钱的洋葱，还有1.2元一斤的白萝卜、1.6元一斤的圆白菜和1.7元一斤的胡萝卜。50多种果蔬里，每天都有8款“平进平出”的平价菜和两款特价菜。在疫情防控时期，为防疫情防控期间哄抬菜价等不良情况，大兴区商务局专门制作了每日平价菜公示板。如果想吃顿好的，居民还能通过微信群、小程序预订火锅套餐、烤鱼套餐等专门的特色组合。

“我闺女特别爱吃这火锅套餐，价钱也公道，隔三差五我就得买上几盒。”居民老王一边扫描付款一边开心地说。

每天都能迎来直通车的，不仅仅是狼垡一村。自上月18日起至30日，大兴区的蔬菜直通车已经累计为19个封闭村社供应234.4吨蔬菜、71.8吨水果，57吨米面粮油。这363.2吨食材和未来每天每个点位上的1.4吨果蔬、米面油将牢牢稳住封闭村社居民的菜篮子、果盘子。

为了让居民不为做饭食材发愁，更精细的服务也在同步展开。在新发地暂时休市后，各直通车企业联系镇街及所在居（村）委会，建立了村社居民微信群。居民想吃点什么，都可以在微信群里直接说；企业通过征集的需求及意见建议，实时调整菜品结构和货量；同时，企业提前一天在微信群里发布供应菜品、水果、米面油等生活必需品种类及参考价格表，居民提前订购吃食，次日到指定地点提取。

“根据封闭程度不同，我们也做了两套供应方案。”大兴区商务局相关负责人说。

在封闭程度较轻、居民可以排队购买的村社，直通车企业在保持“一米线”安全距离的前提下，由居民口头选菜、报需求，工作人员按需称重、包装、报价，通过微信或支付宝扫描支付，全程无接触。

对于封闭程度较高的村社，由居（村）委会或者物业派出工作人员帮忙把预订好的果蔬送到对应的居民家中，确保他们的日常生活不受影响。直通车企业还相应推出了20元到100元不等的“蔬菜组合包”，供居民根据家庭人数、个人偏好等进行自主订购。

对于超市门店，大兴区商务局也不断强化市场执法检查力度，并在辖区内的一些大型连锁超市专门设立了固定价格监测点，重点监测防疫用品和米、面、肉、菜等农副产品的价格，同时，协调辖区内永辉、欧尚等大中型商超加大果蔬备货量，并整理形成《大兴区产供销企业对接名录》，丰富终端市场补货渠道，力保市场供应和居民生活稳定。（记者 马婧）