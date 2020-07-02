天津市发放惠民健身消费补贴助力体育消费市场回温

人民网天津7月1日电 为鼓励广大市民积极参与健身运动，助力天津市体育服务行业复工复产，拉动体育健身市场消费，7月1日，天津市体育局与中国工商银行天津市分行共同举行“你健身 我补贴”惠民健身消费补贴新闻发布会。

天津市体育局局长、党组书记李克敏对“你健身 我补贴”惠民健身消费补贴活动进行了发布。工商银行天津市分行副行长张静具体介绍了“惠民健身消费补贴”发放安排。

李克敏介绍，此次“惠民健身消费补贴”发放活动是践行全民健身国家战略的重要举措，进一步鼓励广大市民参与到全民健身中去，在强健体魄、享受体育带来快乐的同时，拉动全市体育消费，让体育场馆活起来，让体育市场火起来，助力体育企业复工复产，尽快摆脱疫情带来的影响，以体育独有的特点为促进我市经济高质量发展贡献力量。

据了解，“惠民健身消费补贴”将于7月6日至8月31日面向全市正式发放，市民只需使用已经绑定了工行卡（借记卡、贷记卡）的支付宝客户端在体育惠民卡签约服务单位指定商户进行消费，就可以享受满30元减10元、满50元减20元的满额立减补贴。此次消费补贴发放总额度为100万元。活动期间，每日名额450个，先到先得，参与活动的市民可以享受4次补贴，每天补贴1次。