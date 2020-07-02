研究认为他汀类药物可降低新冠肺炎死亡率

【科研进展】

发表在《细胞-代谢》月刊上的一项研究显示，使用他汀类药物可降低新冠死亡率和有创机械通气发生率。

他汀类药物的主要用途是降低胆固醇，能减缓动物免疫细胞的反应，有效减轻炎症，并缓解实验动物肺部损伤。这三种症状在新冠肺炎重症患者中很常见，常常导致致命的器官损害。

这项研究分析了13981名患者使用他汀类药物的情况。报告显示，使用这种药物的患者的死亡率下降了45%。

此外，这项研究并没有显示，在使用他汀类药物的同时使用降压药会增加死亡率。

研究报告的作者说：“这项研究成果明确支持了使用他汀类药物对住院新冠肺炎患者的安全性和显著的保护作用，并为后续开展他汀类药物是否具有降低新冠肺炎患者死亡率的前瞻性研究提供了重要的依据和信心。”

作者说，尽管这些数据确实为他汀类药物的安全性提供了佐证，但进行进一步随机控制试验，以研究他汀类药物对新冠肺炎治疗的效果似乎是有道理的。

目前还没有研制出对抗这种新型冠状病毒的疫苗或新疗法，但他汀类药物和吉利德公司研制的瑞德西韦都显示出积极的迹象。

他汀类药物是英国最常见的处方药之一，每年有700多万人服用。

然而，专家们敦促对待这项研究结果要谨慎，他们指出这项研究没有考虑其他因素，例如社会经济地位。

（据新华社）