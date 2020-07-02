家长需给考生营造放松的环境

【冲刺，高考生】

网课和居家学习，都是全新的方式。家，本该是一个非常放松的地方，现在却成了一个教室、一间自习室；每天都要在家中对着电脑学习，没有人与人之间面对面的交流，学习似乎变得更为枯燥；没有了身边同学记笔记和写作业的声音，自己也会时而感到没有方向，虽然竞争会让我们痛苦，可毕竟也是我们前进的动力；内心十分焦虑，但也倍感无力。

最后冲刺期，这种感觉或许会更加强烈。如果同学们遇到这种情况，请不要过分苛责自己。不妨暂停一下，让自己拥有放松的时刻，开小差的时刻，偶尔拒绝学习的时刻。因为，只有给自己足够的空间，才能有更多的能量去面对高考的挑战。

对家长来说，请提供给孩子一个放松、安心的环境。今年，在家里学习的时间很长，和父母在一起几乎没有太多分离的空间，面对疫情，家长也很难排解自身的焦虑和恐惧。很多父母在不自觉的情况下，会把自身的焦虑和担心都一股脑转移到孩子身上。其实，疫情既是风险和危机，也是机会和资源。孩子即将离家去上大学，面对高考这么大的压力，学生最需要的是信任和支持，尤其是来自己家人的信任和支持。如果家庭和睦而温馨，孩子就会感觉放松；如果知道父母很爱自己，而且是无论自己是什么样的，父母都会爱自己，孩子就会觉得安全。当一个学生既觉得安全又觉得放松的时候，就会具有好的应考心态，能够从容面对压力。因此，如果父母可以给予孩子放松的和安心的环境，便是对高三孩子最大的心理支持。

（作者：余娇娜，系湖北省华中师范大学第一附属中学心理教研组教师，心理咨询师）