黑龙江：3958种高值医用耗材价格同比平均降一成

1日，黑龙江省扎实做好“六稳”“六保”工作系列新闻发布活动第四场新闻发布会在哈尔滨市举行。记者从会上获悉，黑龙江省医疗保障局推进药品和医用耗材集中带量采购、价格联动，推动药品、医用耗材降价，执行挂网、联动“全国最低价”政策，共3958种高值医用耗材同比平均降价10.18%。

“虚高的药品、医用耗材价格，是导致群众看病费用负担增加的重要原因”。黑龙江省医疗保障局二级巡视员张冰琦在发布会上介绍说，黑龙江省医疗保障局制定《黑龙江省推进药品和医用耗材集中带量采购和使用工作实施方案》《黑龙江省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施方案》等多个政策性文件，为该省开展药品和医用耗材集中采购提供了制度遵循。今年第二批集采药品与2018年黑龙江省采购平台挂网价相比，平均降价78%，正大天晴药业生产的醋酸阿比特龙片，每盒从12200元(人民币，下同)降到2800元，降价9400元。黑龙江省同时抓好集采非中选药品价格联动，今年共联动216个品规药品降价，同比平均降幅达26.6%，这些药品包括抗癌药、降压药、降糖药、抗生素等。宜昌人福药业生产的对乙酰氨基酚片同比降幅达到97%。

黑龙江省医疗保障局还主动与北京、天津等地组成采购联盟，迈入发达省份医用耗材带量采购主干道，人工晶体类高值医用耗材带量采购中选产品价格与黑龙江省地区原采购价相比，同比平均降幅53.7%，最高降幅达84.2%。(姜辉)