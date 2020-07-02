疫情之下，留学之路能否继续？

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，不少原本已做好留学规划的中国学生，尤其是计划今年出国留学的中国学子正陷入两难境地——能否继续留学之路？在未来的留学之路上，横亘在学子面前的不仅有家长及学子对留学目的国疫情的担忧，还有即使拿到学校的录取通知但能否顺利抵达留学目的国的不确定等。

疫情波及下的困境

“新冠肺炎疫情在全球蔓延，的确会对今年以及未来一两年拟出国留学的人群造成影响，我们对这一两年的留学形势持谨慎乐观态度。”在日前举行的《2020中国留学白皮书》（下称白皮书）线上新闻发布会上，新东方前途出国总裁孙涛做出了如上判断。

孙涛此前撰文指出，疫情给留学领域带来的影响可以从当下和长远两个维度来理解。首先，疫情会影响当下在读、即将入读的留学人员以及即将申请出国求学的准留学人员，会打乱他们之前的计划和节奏。其次，从长远来看，家长及学生对出国求学的选择会更加审慎，会有部分家庭因疫情推迟甚至放弃留学计划。

刚从美国高中毕业、目前已回到国内的施煜程已收到美国威廉玛丽学院的录取通知，本应在今年秋季返回美国开启大学生活的他最近正在重新规划，计划读威廉玛丽学院和国内高校的交换项目。“爸妈比较担心美国的疫情形势，所以我大概率是先在国内读交换项目，也可以获得学分，但是大一新生能否申请到学习位置还不确定。” 施煜程说。

而各大留学服务机构在过去几个月的留学咨询量下降也从侧面反映了疫情对出国留学的影响。“在过去一段时间，整个留学行业确实面临着一些被疫情波及的困境，比如咨询留学的人数下降，疫情暴发初期办公场地无法开放等。”孙涛说。

就疫情对出国留学的影响，近日，教育部国际司（港澳台办）相关负责人在就《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》（简称《意见》）答记者问时表示“疫情对出国留学的影响是暂时的”。《意见》重申将继续通过出国留学渠道培养我国现代化建设需要的各类人才，将积极开拓优质教育资源合作渠道，拓展出国留学空间。同时，下大力气完善“平安留学”机制，将应对疫情过程中摸索出的行之有效的做法进一步制度化、常态化，为广大学子实现留学梦保驾护航。”

要不要出国留学

在疫情会对留学领域造成影响的行业共识下，是否要按原计划出国留学成为拟出国留学学子及家长关注的热点。

在网络问答社区知乎上，“疫情之下，还要不要出国留学”从2020年年初疫情暴发至今，一直是热门话题。

一位网名为“不与夏虫语冰”的网友说：“本人今年大三，原计划今年秋季申请美硕。最近一直在考虑是否要放弃申请。”这位网友担心的因素有两个，一是有些留学目的国对于疫情防控的理念和中国的并不相同，担心疫情不能很好地控制；一是相关专家预测，疫情有可能卷土重来。如果秋季入学，正赶上疫情蔓延，又是初至异乡，应对难度很大。这两重因素也是不少准备出国留学的学生所担心的。

网友“不与夏虫语冰”在考量了考研和出国读书的风险之后，还是决定出国留学，因为该选择“机遇与挑战并存”，比如，受疫情影响，美国近两年的硕士申请人数可能会下降，申请竞争难度会随之降低。

值得关注的是，和出国留学紧密相关的托福、雅思、SAT等考试自疫情暴发以来纷纷取消，无疑增加了留学难度，也成为是否要出国留学这个选择的重要考量因素。比如已拿到海外院校预录取通知的学生中，受英语考试取消的影响，一些学生因无法及时达到语言要求或配备语言班，难以在秋季入学。

相关专家指出，是否选择出国留学虽是个体选择，但会受国际形势、疫情形势等因素影响。在做出选择前，需对留学目的国及目标学校进行多方位了解，对留学价值及留学风险进行充分评估，才能做出理性选择。

莫停下学习的脚步

对经过审慎考虑决定出国留学的学生来说，做好准备是唯一的选择。

针对托福、雅思等考试取消的应对，新东方教育科技集团国外考试推广管理中心总经理刘烁炀告诉本报记者，目前已有一些新型语言考试出现，一些传统语言考试也推出了新的考试形式。除此之外，剑桥领思、加拿大楷尔考试也进入大众视野。

“同时，要随时关注考试信息的变化并据之做出新的规划。”刘烁炀说。

目前，关于雅思考试的最新消息是7月9日起，在上海、广州、重庆3所机考中心共4个考场恢复雅思和用于英国签证及移民的雅思（IELTS for UKVI）机考；7月11日起在全国12所考点逐步恢复雅思和用于英国签证及移民的雅思（IELTS for UKVI）纸笔考试。关于托福考试的最新消息是从7月11日起恢复苏州大学、扬州大学、宁波大学、西安外国语大学、深圳城市学院、上海中学、常州高级中学、东莞文盛国际学校、苏州国际预科学校和深圳赛格人才培训中心的托福考试。

除准备语言考试之外，利用疫情期间的时间，做好专业准备也是有效的应对举措。“如果学生们能够很好地利用疫情期间的时间提升学术和科研能力，在将来申请海外院校时，会有超出预期的收获。”孙涛说。

家住山西太原的肖宇（化名）原本计划今年申请赴美读硕，如今改为明年申请。“我的托福成绩已经达到了学校录取的水平，本来今年选定了几所大学，但疫情一来，考虑到健康风险，我决定明年申请。”疫情期间，肖宇并未放松学习的节奏，而是将时间用于专业水平的提升，并准备用半年的时间写一篇英文论文投在学术期刊上。“明年应该会申请排名更靠前的院校，毕竟准备了这么长时间。”肖宇说。

相关专家表示，疫情给出国留学行业带来了一些影响。但是无论如何，留学的独特价值并不会因为疫情而改变，留学仍然是值得学子追求的人生梦想。“而梦想是值得付出和等待的。”刘烁炀说。

（本文配图来自网络）