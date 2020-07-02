疫情加速蔓延凸显全球团结抗疫重要性

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新冠肺炎疫情仍在全球加速蔓延。专家指出，在相关疫苗问世前，疫情仍将持续一段时间。面对巨大挑战，世卫组织强调，各方团结协作、携手应对，才能战胜疫情。

世界卫生组织公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间6月30日10时（北京时间30日16时），中国以外新冠肺炎确诊病例达到10100147例。此前一天，世卫组织确认，全球新冠肺炎确诊病例已突破1000万例。多国专家认为，疫情突破“千万”级，更凸显全球团结抗疫重要性。

“全球范围内，疫情正在加速传播”

近期，全球日新增确诊病例屡创新高。6月28日，全球新增确诊病例超过18.9万例，创疫情发生以来单日新增病例最高纪录。6月25日至29日，每日新增病例都超过15万例。根据世卫组织的数据，过去一个月全球新增确诊病例近400万例，最近每周新增确诊病例超过100万例。

“虽然一些国家在遏制疫情方面取得进展，但是在全球范围内，疫情正在加速传播。”世卫组织总干事谭德塞在6月29日的例行记者会上表示，新冠肺炎大流行是对全球政治、经济、文化和社会基础设施的一场考验，未来数月各国仍将与病毒共存。

目前，从区域看，美洲是确诊病例最多的地区，占全球病例的一半，超过513万例；死亡病例超过24万，也占全球死亡病例的一半左右。美洲也是新增病例最多的地区，近期新增确诊病例超过全球的一半。欧洲确诊病例达269万例，死亡病例近20万例，仅次于美洲。此外，东地中海地区、东南亚也出现大量新增病例。

从国家看，美国确诊病例超过253万例，死亡病例超12.6万例，均居世界第一。其次是巴西确诊病例超130万例。此外，俄罗斯和印度确诊病例超过50万例，英国、秘鲁、智利、西班牙、意大利、伊朗等国家病例均超过20万例。

谭德塞表示，很多国家已经采取了前所未有的防控措施，成功遏制了病毒传播，但是仍未彻底消除病毒。一些国家经济和社会“重启”之后，出现疫情反弹，病例增加，当前大多数人仍然易感，疫情仍未见底。

路透社称，新冠肺炎疫情对人们生活的影响可能持续一年甚至更长时间，直至疫苗问世。一些国家正遭遇疫情死灰复燃，政府恢复部分限制措施，这些改变可能会在未来几个月和2021年反复出现。

“充分利用现有防控工具，可以遏制疫情传播”

世卫组织表示，新冠病毒传播迅速、威胁生命，非常凶险，应该全力动员、综合施策，打破病毒传播链条。

“从长期看，疫苗是应对新冠肺炎疫情的有力工具，但是现在要专注于拯救生命。很多国家的经验表明，充分利用现有防控工具，可以遏制疫情传播。”谭德塞说。

就当前疫情防控，世卫组织提出五大防控措施。一是加大社区防控，保持社交距离，勤洗手、戴口罩，依赖可靠科学防控信息。二是加大筛查和检测，追踪、隔离密切接触者。打破病毒传播链条，遏制病毒传播，这是当前遏制疫情最有效的办法。三是早发现、早治疗，尽一切努力拯救生命，尤其要注意老年人等高风险人群。四是加大科学研究，开发有效诊疗、防疫工具。五是加大政治承诺，团结应对疫情。

世卫组织根据疫情形势，参考最新研究成果，发布了多个版本的技术指引，对佩戴口罩、学校卫生安全、复工复产等都提出详细技术细则。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，世卫组织同世界各地的一线科研人员和医护工作者等保持密切联系，将最新研究、发现纳入世卫组织的技术指引中，“严格按照世卫组织指引采取防控措施的国家，基本上都成功遏制了疫情”。

多国采取严格防控措施，明显遏制了疫情。不少国家在解除限制措施后，出现不同程度的疫情反弹。对此，世卫组织表示，各国应该谨慎放宽限制措施，时刻保持警惕，做好公共卫生准备，一旦发现疫情，应及时处置，迅速遏制疫情，将疫情对经济、社会的影响减少到最低。

“应该隔离‘政治病毒’，团结应对共同的敌人”

世卫组织6月29日再次公布了最新的疫情应对时间表，以便公众了解过去6个月来世卫组织的疫情应对工作，并承诺将继续竭尽所能为各国服务。世卫组织再次呼吁，不要将新冠肺炎疫情政治化，强调团结应对才是战胜疫情的最重要手段。

谭德塞强调，没有国家层面和国际层面的团结，病毒扩散的速度会更快。他警告说，最糟糕的局面还未到来，全世界必须齐心协力、团结一致对抗这一危险的病毒。

为联合各方面力量，加速新冠疫苗、诊疗工具等的研发、生产和公平分配，世卫组织日前发起了“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议。世卫组织表示，将在2021年年中之前向中低收入国家提供5亿份检测试剂、2.45亿个疗程的治疗药物，并希望在2021年年底前向世界提供20亿份疫苗，其中一半用于中低收入国家。

自疫情发生以来，联合国等国际组织和多国政府领导人不断强调团结战疫的重要性，呼吁在药物和疫苗研发、提供个人防护装备、复工复产等方面进行协调、合作。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明承诺，建立统一战线应对新冠肺炎这一共同威胁，发出团结抗疫的明确信号。

面对疫情挑战，“世界展现出了令人振奋的韧劲、创造力、团结和友爱，但是人们也看到有关疫情污名化、不实信息和政治化的现象。”谭德塞说，“就像我们一直强调的，应该隔离‘政治病毒’，团结应对共同的敌人。”

（本报布鲁塞尔7月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 17 版）