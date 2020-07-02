做好新闻发布，助力疫情防控

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调：“要完善疫情信息发布，依法做到公开、透明、及时、准确。”在新冠肺炎疫情防控中，各级政府部门及时发布权威信息，回应群众的关切，起到了澄清谣言、凝聚共识、增强信心的效果。

6月16日起，北京突发公共卫生应急响应级别由三级调至二级，并始终注重通过权威的信息发布引导公众预期、助力疫情防控。6月11日至13日，北京市政府新闻办恢复每天召开1场新闻发布会的频率，6月14、15日每天2场，6月16日开了3场发布会。发布会及时回应社会关切、解疑释惑，信息量大、关注度高，进一步提升了影响力、传播力和公信力，充分发挥了消除疑虑、提振信心的重要作用。

做好舆情解读，主动回应社会关注的热点问题。北京市疫情防控新闻发布会大致形成了1位主持人和1—7位发言人的人员构成模式，这些发言人主要来自市卫生健康委、疾控中心、疫情防控相关单位、基层相关单位和外请专家等。政府部门和专业人士参会，可以为疫情形势提供专业判断，同时为群众关心的热点问题提供专业回应，用科学知识解疑释惑、引导舆论。

坚持换位思考，树立效果导向意识。新闻发布既要关注“起点”上的事情，比如信息是否充分、数据是否准确、记者可能会提出哪些问题等；也要关注“落点”上的事情，比如疫情的研判、采取的措施是否让市民满意等。这就需要新闻发布部门真正树立以人民为中心的发展思想，注重人文关怀，强化受众意识，做好政府和市民之间的沟通桥梁和信任纽带。

提升话语能力，用生活化语言争取理解、配合和支持。比如在一次发布会上，面对“毕业生能否回到学校自己收拾行李”“个人物品的安全和隐私怎么保障”等问题，相关发言人进行了耐心细致的回应，态度诚恳，不打官腔，言之有物、言之有序、言之有情，受到市民、网民和高校师生的普遍好评。实际上，疫情新闻发布工作，是对各级领导干部媒介素养的集中大考，也是提升领导干部与群众对话能力的一次契机。

从全国看，无论是国务院联防联控机制新闻发布会，还是各省区市疫情防控新闻发布会，频率高、内容多、影响大是共同的特点，为疫情防控注入了正能量。通过新闻发布会这个平台实现信息交流与沟通，倾听民声民意，凝聚广泛共识，彰显出各级党委政府带领干部群众战胜疫情的决心信心，凝聚起统筹推进疫情防控和经济社会发展的广泛力量。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 05 版）