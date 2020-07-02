这样的爱，在感动中传递

对足球的热爱，在荆永兴身上闪耀着光芒，也在他人的心中泛起涟漪

“未来您的儿子如果想踢球，我会努力让他成为一名好球员。” 最近，国足主帅李铁在视频里做出了一个承诺。

李铁提到的“您”，名叫荆永兴。李铁之所以做出承诺，是因为他被荆永兴的事迹感动了。

荆永兴是一名足球迷，也是一名基层足球教练，专门教孩子踢球。他还是一名癌症患者，7年前，当时仅29岁的荆永兴确诊胃癌，手术之后，病情依然不容乐观，“能活3年，可能都是奇迹。”

面对不知道还剩下多少时间的生命，荆永兴决定做一件事：教孩子踢球。他在河北燕郊开办了一家业余足球俱乐部，考取专业教练资格证书、周末带队员训练打比赛、参加公益支教，足球填满了荆永兴的生活。命运向他展露了残酷的一面，但他坦然面对，甚至身边的同事、俱乐部的孩子，都不知道他患了癌症。

在与生命的赛跑中，荆永兴争分夺秒，把一点一滴交付给心爱的足球。足球也赋予了荆永兴力量，帮助他驱散心中的阴霾，勇敢地与病魔抗争。“生活以痛吻我，我却报之以歌。”正是这份对足球的热爱，在荆永兴身上闪耀着光芒，也在他人的心中泛起涟漪。

荆永兴的事迹被媒体报道后，很多人被打动了，希望能为这位基层足球教练做点事。李铁为荆永兴录制了视频，承诺教他儿子踢球，还将他视为“足球从业者的榜样”。于大宝等国足球员也在社交媒体上为他送上祝福。这些温情的回应，不仅是足球人的理解和赞许，更是一种信念的传递。当每个岗位上的足球人都努力做好自己的工作，中国足球定会收获美好的未来。

由于病情加重，荆永兴解散了俱乐部，虽然他的教练生涯按下暂停键，但他播种的足球梦想将延续下去。一个曾把孩子送去踢球的家长表示，荆永兴不仅教孩子踢球，也教会孩子怎样做人。5月底，得知教练患病消息的孩子们探望了荆永兴。无论是昔日的训练场还是如今的生活，无论是足球技术还是做人的道理，这些孩子在荆永兴的言传身教中学会了很多。未来，相信他们也会带着这股精神力量，不惧风雨，负重前行。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 15 版）