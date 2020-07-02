我国20年退耕还林还草超5亿亩

本报北京7月1日电 （记者顾仲阳）6月30日，国家林业和草原局发布《中国退耕还林还草二十年（1999—2019）》白皮书。白皮书显示，20年来，中央财政累计投入5174亿元，我国实施退耕还林还草5.15亿亩，完成造林面积占同期全国林业重点生态工程造林总面积的40.5%，成林面积占全球同期增绿面积的4%以上。工程区森林覆盖率平均提高4个多百分点，生态环境得到显著改善。

退耕还林还草工程涉及全国25个省份和新疆生产建设兵团的2435个县（含县级单位）。2016年至2019年，全国共安排贫困地区退耕还林还草任务3923万亩，占4年总任务的75.6%。据监测，截至2017年底，新一轮退耕还林还草对建档立卡贫困户的覆盖率达31.2%，工程扶贫作用显著。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 14 版）