热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

我国20年退耕还林还草超5亿亩

2020年07月02日08:32 来源：人民网－人民日报

本报北京7月1日电  （记者顾仲阳）6月30日，国家林业和草原局发布《中国退耕还林还草二十年（1999—2019）》白皮书。白皮书显示，20年来，中央财政累计投入5174亿元，我国实施退耕还林还草5.15亿亩，完成造林面积占同期全国林业重点生态工程造林总面积的40.5%，成林面积占全球同期增绿面积的4%以上。工程区森林覆盖率平均提高4个多百分点，生态环境得到显著改善。

退耕还林还草工程涉及全国25个省份和新疆生产建设兵团的2435个县（含县级单位）。2016年至2019年，全国共安排贫困地区退耕还林还草任务3923万亩，占4年总任务的75.6%。据监测，截至2017年底，新一轮退耕还林还草对建档立卡贫困户的覆盖率达31.2%，工程扶贫作用显著。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn