编者按：7月2日是今年的全国低碳日，活动主题是“绿色低碳，全面小康”。提倡低碳生活，从源头减少资源消耗，不仅能提升个人的生活品质，也能为经济高质量发展贡献绿色力量。

习近平总书记指出，我们要倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，形成文明健康的生活风尚。今年是全国节能宣传周30周年，本版推出特别策划，讲述大家身边的节能故事和减碳妙招。

绿色乡村——

多种树能固碳 好空气可卖钱

本报记者 洪秋婷

“看，最终成交价36块钱每吨！”广东英德市横石塘镇前锋村党总支书记李衍参介绍说，今年4月，经过激烈竞争，该村林业碳普惠核证减排量的1448吨二氧化碳当量交易成功。

这次拍卖，前锋村一共获得了5万多元集体收入。

“空气”还能卖钱？什么是碳普惠交易？据介绍，林业碳汇碳普惠项目交易是将管护和经营森林过程中，实施林业增汇行为产生的温室气体减排核算成碳普惠核证减排量，投入市场进行交易从而获得资金支持。

“前锋村林业资源丰富，有开展碳普惠工作的良好条件。”英德市林业局局长陈淑燕说。

“空气”怎么卖？“每块参与项目的林地都要明确林地范围，并提供地籍小班数据。”前锋村第一书记耿洪波拿出林权证介绍说：“第三方机构对这些数据进行核证，主要对过往年份树木的生长情况和碳减排量进行测算。”

“前锋村林地面积6845亩，算出总共为1448吨二氧化碳当量的减排量。”耿洪波说。经过申报和备案，今年3月，前锋村的碳普惠项目获得审批，4月完成交易。

在英德，参加林业碳汇碳普惠项目交易的单位还有很多。石门台国家级自然保护区，山明水秀。

“这里适合种荷树、枫树，我们种植了将近两万亩的碳汇林。”在保护区管护生态林的周国成说。

海绵社区——

雨后清清爽爽 裤腿干干净净

本报记者 季觉苏

以前，每到梅雨季，陆阿婆就不怎么爱出门。“今年不这样了，你看，路上清清爽爽，裤腿干干净净，还不容易滑倒！”下雨积水，这个困扰了上海长宁区仙霞新村街道仙逸社区多年的问题，怎么解决的？

2018年5月，仙逸社区成为上海第二批低碳试点社区。在11万平方米面积内，社区运用“微更新”的海绵理念改造了5处路面。

“这地砖渗水快，真像块海绵。最上面是透水面层、中间是透水基层、下面是土壤，我可是看着施工队一层层铺上的。”陆阿婆对改造成果很满意，说起海绵理念也头头是道。

事实上，当初居委会征求改造意见时，可花了番功夫。“社区是典型的老旧社区，人口密度大，60岁以上居民占1/3。”仙逸居委会副干事长梅珺华笑着说，“社区改造，得和伢叔阿姨们商量着来！”

“老人家对低碳并不了解，但路面积水、地砖松动这些问题，通过改造都能解决。”梅珺华说。收集完社区需求，梅珺华就与上海市经济信息中心高级分析师春渔碰了头。

“仙逸社区空间狭小且碎片化，不适用整体的低碳改造。伢叔阿姨们过日子精打细算，人均碳排放量本就较低。”春渔提出“微更新”的改造方案，首先解决梅雨季积水问题。

就这样，仙逸社区没有大修大拆，绿色建筑、低碳出行、固废处理等技术体现在各个角落。例如，社区增设雨水收集装置，用于灌溉花圃。“要在微小处减排，用细节提升居民的生活舒适度。”梅珺华说。

生活习惯——

边角料有大用 好手艺传邻里

本报记者 朱 虹

天津市和平区范德祥老人的家，可以开一个别具一格的展览馆：快递包装盒做的纸巾盒、红纽扣和一次性筷子做成的糖葫芦、卫生纸筒芯做的笔筒……

今年73岁的范德祥出生于装裱世家，父亲范殿元是津门装裱名师。范德祥自幼随父学习装裱，1964年进入天津荣宝斋工作。

“父亲从小就告诉我‘成物不可损坏’‘物尽其用，人尽其才’。”范德祥还记得，小时候，父亲用装裱字画剩下的边角料给他做玩具小喇叭，女儿范蓉出生后，他也用余料为女儿做各种小玩具。

范德祥眼里没有废品，一件没用的东西经过他的手，便能重获新生。在邻居眼里，范德祥一家人的生活低碳而时尚：购物用的是自制的购物袋，买菜用的是改装的菜篮子；女儿结婚时，范德祥亲手为她制作喜字、红包。

多年来，范德祥用各种废旧材料制作了数千件生活工艺品送给亲朋好友和邻居，大家都爱不释手。前阵子，范德祥老伴刘军参加同学聚会，特意带去了他做的公交卡套，收到的人都特别喜欢。

范德祥喜欢书法，干了一辈子装裱的他对纸的研究最深，但他认为，练字不一定非要好纸墨，旧报纸、包装纸、药盒，随时随地都可以练。

节能建筑——

屋面虹吸排水 室内阳光满堂

本报记者 张 文

近日，在四川成都中国西部国际博览城，市民李清惊讶地发现，展厅内几乎没采用任何灯光，阳光就满足了采光需求。

西博城于2016年建成，场馆面积超过30万平方米。若按传统方式设计，场馆的照明、降温等电费会是一笔不菲的开销，而特殊的玻璃幕墙，缓解了这一难题。“如果是普通玻璃幕墙，室内不开灯会很暗。”中建二局西博城项目负责人赵连祥介绍，普通玻璃幕墙还会造成严重的光污染。西博城的玻璃幕墙不仅高透光，而且低反射。

凑近细看，玻璃幕墙表面有一层若隐若现的金属膜。“这层金属膜对可见光高透过，方便室内光照，同时对中远红外线高反射，减少室内升温。”赵连祥介绍：“西博城的玻璃幕墙采用高通透中空设计，隔热效果很好。”

在西博城，建筑表面共有近7万平方米的新型玻璃幕墙。赵连祥算了一笔账：每平方米幕墙每小时可防止增加2.5千焦的热量，在夏天按照8小时的光照时长计算，每天可防止室内增加18万千焦的热量，仅制冷的电力便可每天节约近400度。

场馆顶部的排水廊道亦让人惊叹。“屋面不仅有上下两层防水设计，还安装有虹吸式排水系统。”赵连祥说，不仅完全满足场馆的雨水排水需求，雨水经处理后自动回流入雨水清水池，并流至室外绿化浇洒管网，每年可节约近50万立方米绿化用水。

路面材料——

扫雪不再费劲 冬季出行安心

本报记者 张艺开

“下小雪的时候，桥上的积雪边下边化。”黑龙江哈尔滨市香坊区城管局清洁中心主任助理张盛笑道，“说是路面掺了新材料。”

张盛所说的，是去年被应用到哈尔滨西二环高架桥上的“低冰点沥青路面材料”。这种路面能主动阻断冰雪附着，做到“小雪自己融，大雪不粘连”，“即便是被车压实的积雪，也能一铲子推走，不用再上破冰机了，省了不少人力和柴油”。“以往，撒融雪剂，或者人工、机械除雪，成本高，还可能会有次生污染。”低冰点沥青路面材料项目负责人、哈尔滨工业大学教授谭忆秋表示，而且这些“老办法”难以解决冰雪和路面紧密黏结的问题。

“新材料能降低路面冰点，让冰层和路面间的黏结变‘松软’，有助于融冰化雪，还能减少冰冻对路面的破坏。”黑龙江省中信路桥材料有限公司副总工程师魏翰超说。

研究显示，这种新材料使得道路在冰雪条件下，动态摩擦系数由0.146提升至0.65，冰雪天气行车安全性显著提高。冰雪路面低速行车和频繁启动会导致氮氧化物、空气颗粒悬浮物等污染，通过实测改造后路面使用区域空气质量，有害气体排放量降低了72%、空气颗粒悬浮物降低了83%。

谭忆秋表示，“成本上来看，这样的路面，每公里造价仅高出3%左右。”

驾校用车——

脚下给油稳了 碳排放量降了

本报记者 姚雪青

倒车入库、侧方停车、坡道起步……驾照考试的科目二，时间紧、关卡多，不少人练习很久也难通过。

“以前，学员拿不准刹车、油门，车子抖动厉害。”江苏徐州江北机动车驾驶员培训学校教练王珍说，但现在情况已大为不同。

车里，学员董雪惠身旁“坐着”一位好脾气的“辅助训练电子教练”，它会发出“系好安全带”“点火启动”“推到一挡”等指令，遇紧急情况能自动刹车。车外，王珍坐在凉棚下，负责4辆车的训练，如果谁在瞎练或车辆异常，她就按下遥控器，让车熄火。

这样的改变，源自2018年该驾校实施的“教练车节能减排技术改造项目”。“教练车的燃油发动机，换成了直流电动机。”王珍说，“挡位、离合器、刹车和油门装了传感器，引擎声、震动感更清晰。”

江北驾校业务校长鹿垒介绍，改造的核心“秘密”，在于场地上立着的数十根3米多高的中空立柱。教练车通过“天线”和它相接，获得能源；立柱里有滑轮组和配重块，“天线”收缩自如，不让车跑出安全区域。

“练好科目二，学员毕业后开车也能省油。”鹿垒说。据测算，项目运行两年来，该驾校节约燃油成本60%，碳排放量下降超过80%。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 14 版）