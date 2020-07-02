热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

高考来临中暑“突袭”？教你几招防暑小妙招

宋文珍 李蔚

2020年07月02日08:24 来源：人民网-科普中国

小暑之后入伏天。高考遇上高温季，如何防暑降温成了众多考生和家长关心的问题。特别是中高风险地区的考生，考试期间要全程佩戴口罩，鼻子和嘴长期处在一个封闭的环境中，更是增加了中暑的风险。如何预防中暑的发生？高考过程中出现中暑症状又应该怎么处理呢？

如何预防中暑？

首先，预防中暑的关键在于补充水分。考场上考生应适当多喝水，而不是等到口渴时再喝，有条件的同学还可以带一些淡盐水，可以有效预防中暑。

其次，休息不足、疲劳的情况下也容易中暑。考生要注意休息，调整睡眠时间，适当做一些运动缓解紧张情绪，以饱满的精神状态走上考场。

除此之外，考生也要注意饮食。考前和考试期间，多补充蔬菜水果，同时注意丰富食物种类。每顿饭不易过饱也不易过少，更不能不吃。均衡营养，以健康的体魄应对炎炎暑气。

考试过程中中暑怎么办？

考试过程中，考生出现中暑症状时，应立即举手示意监考员，一般情况下，在监考员的陪同下，考生可临时离开考场到清凉处，补充含盐清凉饮料，如淡盐水、冷西瓜水、绿豆汤等缓解中暑症状。症状严重者则需要送至医院诊治。

受访专家：北京清华长庚医院急诊科副主任医师张向阳

(责编：许晓华、崔元苑)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn