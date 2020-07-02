高考来临中暑“突袭”？教你几招防暑小妙招

小暑之后入伏天。高考遇上高温季，如何防暑降温成了众多考生和家长关心的问题。特别是中高风险地区的考生，考试期间要全程佩戴口罩，鼻子和嘴长期处在一个封闭的环境中，更是增加了中暑的风险。如何预防中暑的发生？高考过程中出现中暑症状又应该怎么处理呢？

如何预防中暑？

首先，预防中暑的关键在于补充水分。考场上考生应适当多喝水，而不是等到口渴时再喝，有条件的同学还可以带一些淡盐水，可以有效预防中暑。

其次，休息不足、疲劳的情况下也容易中暑。考生要注意休息，调整睡眠时间，适当做一些运动缓解紧张情绪，以饱满的精神状态走上考场。

除此之外，考生也要注意饮食。考前和考试期间，多补充蔬菜水果，同时注意丰富食物种类。每顿饭不易过饱也不易过少，更不能不吃。均衡营养，以健康的体魄应对炎炎暑气。

考试过程中中暑怎么办？

考试过程中，考生出现中暑症状时，应立即举手示意监考员，一般情况下，在监考员的陪同下，考生可临时离开考场到清凉处，补充含盐清凉饮料，如淡盐水、冷西瓜水、绿豆汤等缓解中暑症状。症状严重者则需要送至医院诊治。

受访专家：北京清华长庚医院急诊科副主任医师张向阳