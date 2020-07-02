26万家医药机构被处理近七千家遭解除医保协议

国家医保局日前公布《2019年全国医疗保障事业发展统计公报》。《公报》显示，去年，各级医保部门共检查定点医药机构81.5万家，查处违法违规违约医药机构26.4万家，其中解除医保协议6730家、行政处罚6638家、移交司法机关357家；各地共处理违法违规参保人员3.31万人，暂停结算6595人、移交司法机关1183人；全年共追回资金115.56亿元。国家医保局共组织69个飞行检查组赴30个省份，对177家定点医药机构进行检查，共查出涉嫌违法违规金额22.32亿元。

这一数据较上一年大大增加。根据国家医保局数据，2018年打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动期间，全国检 查定点医疗机构和零售药店19.7万家，查处违法违规定点医药机构6.6万家，其中解除医保协议1284家、移送司法127家，查处违法违规参保人员2.4万人。

近年来，医保基金使用监管趋严，关于医保基金使用监督立法工作也正在进行，去年4月11日，国家医保局发布《医疗保障基金使用监管条例（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。目前，新版的征求意见稿仍然在持续向学者、行业协会和相关产业组织征求意见，进行细化。据悉，目前有专家学者提出了应采取更为严厉措施的建议。

而为保持打击欺诈骗取医保基金高压态势，对各类欺诈骗保行为形成有力震慑，已经有地方医保局开始重拳出击，医保部门对基金监管的力度越来越强。记者了解到，安徽、山东、上海等地已经出台了医保基金监管相关的文件。6月1日，上海市正式施行《上海市基本医疗保险监督管理办法》，对于违规的定点医疗机构、定点零售药店，在退回相关基本医疗保险费用的基础上，最高还可罚款30万元，并暂停服务协议或者解除服务协议。（李唐宁）