北京：丰台区基本实现居住人口核酸检测全覆盖

人民网北京7月1日电 （记者 鲍聪颖）“自本次疫情暴发以来，自6月12日至6月30日，19天来丰台区首日无新增。”这是丰台人日夜期盼的喜讯。记者7月1日从丰台区获悉，截至目前丰台区已经基本实现居住人口核酸检测全覆盖。

丰台区东高地社区卫生服务中心下沉干部，党员柏丹丹（右）和同事在做新冠抗体检测前准备工作。

新发地批发市场聚集性疫情发生后，丰台区即时启动战时机制，打响了遏制疫情的阻击战。这是一场“守初心、担使命”的重大考验，也是对全区各级党组织和广大党员干部战斗力的一次检验。

在市委市政府的坚强领导下，丰台在新发地疫情初始，迅速行动，果断关停新发地市场，对周边小区封闭管控，有效遏制疫情扩散蔓延。6000余名区级“急行军”、450名市级“空降军”紧急下沉，增援一线，5200余个基层党组织、6000余名社区村干部、3万余名志愿者，历经18个昼夜奔袭，在烈日暴雨下，用汗水筑起了疫情防控的坚固防线，截至目前，已基本实现居住人口核酸检测全覆盖。

丰台区云岗街道在辖区设7处核酸检测点位，方便附近居民进行就近核酸检测。在核酸检测现场，党员冲锋在前，冒雨开展测温、登记、扫码、引导等服务，保证现场核酸检测高效有序进行。

街乡党（工）委领导班子成员和社区、村“两委”成员在关键时刻迎难而上、深入一线，全面深入排查风险点，把防控措施落实到每个小区、每个楼栋、每个家庭，织密一张疫情防控网。

7月1日，太平桥街道丽湾社区书记杨霞在卡口执勤检查登记出入人员健康码。

各部门领导干部旗帜鲜明扛起防控责任，对防控工作“再动员再部署”，抓好商市场、餐饮、建筑工地等重点领域风险摸排，切实做好本行业、本系统防控工作。

在丰台最艰难时刻，全区各级基层党组织和广大党员干部充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，不获全胜，绝不收兵，让党旗在疫情防控斗争中高高飘扬。