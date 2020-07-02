空调吹久了 容易出现“空调皮肤病”

很多人都知道，长时间待在空调房间里面，容易患“空调病”：出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、四肢肌肉关节酸痛等症状。这跟室内空气干燥、微生物滋生、室内外温差大、机体适应不佳有关。

可是你知道吗，长时间待在空调房间，还容易出现“空调皮肤病”。

“空调皮肤病”的形成和皮肤屏障失衡有很大关系。这主要是因为室内外温差大，在室外，皮肤出汗让身体降温，而到了凉爽的室内，没有散热的需求，皮肤血管、汗孔需要迅速收缩，相应的皮肤的皮脂分泌也会减少。

皮肤屏障对皮肤健康而言非常重要，而皮肤屏障的最外层就是皮脂膜。汗腺分泌的汗液以及皮脂腺分泌的皮脂是皮脂膜的重要组成部分。长期在空调房间内，这两样东西会减少分泌，皮肤屏障的完整性可能会受到影响。

另外，空调制冷作用会导致密闭室内的空气中含水量越来越少。因为空气干燥，更多的皮肤水分通过受损的皮肤屏障跑到空气中。皮肤水分丢失，进一步破坏皮肤屏障的稳定。不通风的室内环境使各种微生物容易滋生，尤其是空调滤网上的尘螨。皮肤屏障受损加上微生物滋生，皮肤出问题的概率自然会增加。另外尘螨也是皮肤过敏最常见的过敏原，它可以通过呼吸道进入人体或者直接接触皮肤，导致各种皮肤过敏问题的发生。

（来源：科普中国）