超九成受访应届生期待在求职上获得更多支持

受疫情影响，今年应届生就业形势严峻，一些考试时间推迟，也拉长了应届生求职的战线。今年应届生在求职中遇到了哪些困难，又期待哪些方面的帮助？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1925名应届生进行的一项调查显示，91.7%的受访应届生觉得，在疫情防控的背景下，需要多给应届生求职一些支持。57.8%的受访应届生希望简化就业手续的办理，方便入职。

受访应届生中，男生占48.0%，女生占52.0%。研究生占7.4%，本科生占79.9%，专科生占12.7%。

73.9%受访应届生表示身边找到工作的同学多

云南某高校英语专业2020届毕业生应晴（化名）已经顺利签约了某教育机构，她的同学也大多找到了培训机构或公立学校相关岗位的工作。

东部某高校辅导员刘强（化名）表示，受疫情影响，今年一些企业由于经济效益原因，招聘需求有所减少，但在应届生求职上，国家、学校、企业都采取了相应的措施。“今年体制内岗位的招聘向应届生倾斜。据我了解，一些学校和企业也探索了‘预订人才’式的培养方式。比如，高校非全日制研究生项目与企业合作，对接企业未来的人才需求。学生在不上课的时候，为企业做一些工作，毕业后入职企业”。

数据显示，73.9%的受访应届生表示，身边找到工作的应届生多，24.3%的受访应届生觉得不太多。

“面对疫情的影响，高校开拓了网上双选会和空中宣讲会平台，这样可以通过网络，让就业信息顺畅地到达毕业生。”天津某高校就业工作老师周翰（化名）介绍，今年针对应届生的招聘会数量、招聘岗位数量，和往年同时期相比都有了比较大的提升，“单位招考的时间推迟了，就业部门组织的招聘活动也相应做了推迟。像往年到了5月、6月，就不会组织大型招聘会了，但现在我们依旧在组织。针对毕业生就业各方面的工作，没有随着学生毕业而结束，现在还在有序地开展，相关业务也可以持续办理”。

虽然求职的结果比较符合预期，但应晴回顾自己的求职经历，觉得有些波折。“我求职之初就确定好了目标——机构的英语老师，但这类岗位可能不都参加校园招聘，有的企业就是在网上发布招聘启事，应届生招聘和社会招聘一起进行，在考核和面试时就有一些混乱”。

应晴几次看到招聘需求上写着“需要有经验，应届生亦可”，就投递了简历，但在面试时发现，企业实际还是偏向有经验的社会人士。“有同学虽然也顺利签约了，但薪资和之前面谈时说的不一样”。

对于今年应届生求职中遇到的主要困难，52.6%的受访应届生表示是薪酬待遇难达到预期，52.4%的受访应届生表示是企业缩招，面向应届生的岗位有限，49.9%的受访应届生担心不能实地了解企业，对企业的认知有限，45.0%的受访应届生感觉招聘信息零散难搜集。其他困难还有：求职周期拉长，与其他安排冲突（38.0%），对应聘者的考察比较有限，不能展示自己优势（33.1%），不了解疫情防控下行业的发展前景（33.1%），缺少线上求职的经验（27.2%），以及缺少社会经验，遇到招聘陷阱（22.9%）等。

对于今年应届生求职，刘强认为要调整预期，“在整体的形势下，一些岗位薪酬可能不如从前，但学生也应该考虑岗位与自身专业、能力的匹配度以及未来发展空间，如果岗位整体是符合的，就可以考虑”。

57.8%受访应届生希望简化就业手续的办理

山东某高校物流管理专业2020届毕业生刘妮（化名），目前还处于求职阶段，大四第一学期，她一直在准备考研，但没有成功。今年春天，在权衡了“考研二战”和“找工作”两个选择后，她加入了春招的行列，不过她感觉，“错过了企业的秋招，春招的机会就比较有限了”。

刘妮说，她原本拿到了一家企业的入职通知，但在准备入职时被告知要从销售做起，而不是直接去她之前投递的物流岗位，“企业通知我，新入职的员工实习期间都要做销售，只有顺利转正了才能去应聘的部门，我很担心不能转正，或者就被一直安排在销售岗了”。

刘妮感觉，一些企业在招聘应届生时，招聘的岗位和实际需求不太一样，“像我求职的这家，可能销售岗缺口多，物流岗缺口少，秋招时都招满了，所以在春招时虽然写了有物流岗，但实际是为销售招人”。

调查中，91.7%的受访应届生觉得，在疫情防控的背景下，需要多给应届生求职一些支持。

具体来说，57.8%的受访应届生希望简化就业手续的办理，方便入职，53.3%的受访应届生建议为应届生汇总推介更多的求职信息，51.2%的受访应届生建议学校与企业对接，拓展求职渠道，51.1%的受访应届生建议鼓励用人单位开放更多应届生岗位。

在就业支持上，受访应届生的期待还有：对招聘企业进行把关审核（35.1%），开展线上求职的培训，笔面试经验分享（34.1%），进行就业市场分析，引导学生合理设置目标（31.1%），引导企业积极履约，保障应届生合法权益（28.9%），了解未就业学生的困难，开展就业帮扶（26.9%），以及学校适当延长留校时间，不急于催促学生离校（23.3%）。

“在我看来，要对毕业生进行切实可行的就业技能培训，帮助毕业生端正心态，提高就业应聘技能。”北京某人事技术研究所黄亨煜博士认为，职业培训应当与职业测评相结合，根据每一个毕业生的测评结果给予就业指导。

黄亨煜博士提醒应届生要适应新的招考方式，做到诚信第一。“在疫情背景下，不便进行封闭式的卷面考试，不少单位开始转向网络考试。网络考试有几种形式。一是网申资格审查评估法，这种方法要求应聘者在求职时，根据网申简历系统中的特定格式进行填写。二是心理测评淘汰法，相对来说，心理测评是比较客观的，但有一些人会自作聪明、弄虚作假，在这一关就会被淘汰。最后一种方式是网考，将封闭式考试变成网络考试，并与一些监控系统相结合。这几种方式的目的都是为了初选、缩小范围。我建议考生要实事求是，不要弄虚作假，才能更好地适应这种新的招考方式”。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报