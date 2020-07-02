《北京市医院安全秩序管理规定》7月1日起正式实施 恐吓侮辱医务人员将承担法律责任

7月1日起，《北京市医院安全秩序管理规定》（以下简称《规定》）正式实施。昨天上午，市人大常委会法制办、市公安局、市卫健委、北京友谊医院、朝阳医院等召开媒体沟通会，对该《规定》的相关实施情况进行介绍。北京青年报记者了解到，北京警方将在做好现有101个重点医院警务室升级改造的同时，尽快在二级以上医院实现警务室全覆盖。市卫健委将加大执纪问责力度，将各医院贯彻落实《规定》情况与平安医院建设、医院等级评定、绩效考评等挂钩，落实不到位的将追责。

北京市人大常委会法制办法规二处处长张丽娟介绍了《规定》的立法情况。她表示，在预防方面，《规定》明确了各方主体责任，同时完善联防联控组织体系和工作机制，要建立全市医院安全保卫信息平台，共享共用各类涉医安全信息；公安机关要在二级以上医院设立警务室，配备必要警力，指导、检查医院的日常安全保卫工作，开展巡逻、防控、处置；要提前介入可能引发治安或者刑事案件的医疗纠纷，开展预防处置。

此外，《规定》还明确了禁止行为和法律责任。规定对侮辱、恐吓、殴打、伤害等侵害医务人员人身安全、扰乱医院安全秩序的行为，按照《治安管理处罚法》给予警告、罚款、拘留等处罚。同时，规定了联合惩戒措施。

市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏表示，《规定》发布以来，北京警方高度重视，修订完善了医院警务室工作规范，并指导、协助相关医院试点开展入院安全检查，探索经验、适时推广。此外，北京警方会同市卫健委研究起草了医院禁止、限制携带物品名录，按规定报审通过后，将向社会正式发布。

在推进警务室建设方面，目前，北京警方正积极争取医疗卫生主管部门和医院支持，在做好现有101个重点医院警务室升级改造的同时，进一步选址布点、统一标识、调配警力，力争在全市具备条件的二级以上医院，尽快实现警务室全覆盖。

在技防设施建设方面，潘绪宏说，北京警方会同市卫健委，选取部分医院，在视频监控、数据共享和风险评估预警等方面，先期开展试点建设，推动修订医院安防系统建设标准，提升医院内部安防水平。

市卫健委新闻发言人高小俊表示，目前全市三级医院基本上都建立了安保部门。在加强警务室建设方面，市卫健委要求各相关医疗机构参照市公安局、市卫生健康委明确的标准，研究确定二级以上医院警务室建设方案，采取循序渐进方式，逐步推广；已设立警务室的医院，按照标准查缺补漏，逐步调整完善；尚未设立警务室的医院，积极克服困难，按标准投入建设，提供有力保障。

此外，市卫健委将严格事后监管，加大执纪问责力度，包括组织成立联合监督检查组，将各医院贯彻落实《规定》情况与平安医院建设、医院等级评定、绩效考评等挂钩，决定对检查中发现医院落实不到位的问题，在依据《规定》追责的基础上，再依据党纪党规和《公务员法》等作出严肃处理。

探访

医院入口设安检机 诊桌旁可一键报警

《北京市医院安全秩序管理规定》7月1日起正式施行，已经有不少市属医院提前落实了相关要求。昨天上午，北京青年报记者来到首都医科大学附属北京朝阳医院本部探访，全院5个入口处均设置了金属感应门，门诊楼入口还配备了两台X-Ray安检机。三位属地派出所民警已入驻医院上岗执勤，全院共设置140余名安保人员保障医院安全。

昨天上午11时许，北京青年报记者在朝阳医院门诊大楼一层入口处看到，患者查验健康宝绿码后，要先过一道金属感应门，随身携带的物品、包袋要放入旁边的X-Ray安检机扫描，一旦发现违禁物品，机器会立刻报警。一名保安手持金属探测器，给进入大楼的患者和家属进行安检。

朝阳医院保卫处副处长毕庭刚介绍，这道金属感应门有多重功能，不仅能测量体温、探测金属以及违禁物品，还能实现人脸识别。毕庭刚指着篮子里一把水果刀和一把剪刀告诉记者：“这是今天上午扫描出来的违禁物品，是不能带入医院的，不过可以暂存在这里，等诊疗结束之后患者可以取走。”毕庭刚说。

朝阳医院地下一层的急诊大厅安防措施也非常严格。急诊诊室、输液区、监护室、抢救室等功能区全部有保安执勤。诊室旁边就是治安处置室，门口的墙上挂着民警信息介绍以及安保人员照片。护士站、医生诊桌旁的墙上都安装了一键可视对讲报警盒，一旦有情况，医生按下报警键，安保人员和民警可第一时间赶到现场。这个报警盒还可以实现视频实时传输，与中控室相连，目前这样的报警盒全院已有27个。

北青报记者发现，急诊分诊台桌子下方还隐藏着一个红色小按钮，这也是一个报警器，一旦遭到威胁，护士可以在不惊扰犯罪分子的情况下悄悄报警。像这样的红色报警按钮，全院已有115个。

随后，北青报记者又来到中控室，墙上满屏都是监控摄像头的实时画面，全院一共设置了1260个摄像头。毕庭刚说，任何一个报警按钮被按下，中控室的警报声就会拉响，同时，出现警情的点位实时画面会在电脑上自动弹出，安保人员会立刻出动。

朝阳医院副院长李德令介绍，针对北京市目前疫情防控要求，医院实行封闭管理，实施安全检查。今年1月21日，对全院5处出入口，安装了金属感应门，门诊楼主要出入口还加装了两台X光安检机，并配备了20部手持式金属探测仪，于3月中旬先行先试。医院还配备了140余名安保人员，3位属地派出所民警入驻。此外，通过中控室、安防系统、人脸识别系统等有机结合，全方位保证医院安全，同时也能给潜在的不法分子形成很强的威慑力量。

下一步，医院将继续加强安保力量建设，包括在医院入口处全部安装金属感应门和X-Ray安检机，以提高安检速度。在全院365个诊室要全部安装报警器，不仅能视频可视化，还可以录音。全院659张诊桌也要安装一键紧急报警按钮。“规划已经做好，近期将开始施工。”毕庭刚说。

文/本报记者 蒋若静